La pâtissière de Jonquière pénalisée une seconde fois

La propriétaire de la pâtisserie «Vite des péchés» s’est fait refuser une aide financière, car elle n’a respecté pas les mesures sanitaires en ouvrant, en janvier dernier, sa salle à manger malgré l’interdiction en vigueur.

• À lire aussi: La pâtissière de Jonquière a reçu son amende

C’est dans une lettre qu’elle a reçue vendredi que Stéphanie Hariot a appris que Promotion Saguenay a refusé de lui accorder l’aide financière qu’elle avait demandée en mars dernier, dans le cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, un programme mis en place par le ministère de l’Économie et de l’Innovation pour aider les entreprises qui ont été touchées par l’ordre de fermeture.

«Ma liberté d’expression démocratique est complètement abolie dans ce simple fait que je parle, je crève! Ça a été stipulé que Promotion Saguenay, selon la politique des fonds, ne pouvait malheureusement pas m’accorder l’aide parce que j’avais pas respecté le règlement qu’il ne fallait pas rien dire publiquement», s’est exclamée Stéphanie Hariot, propriétaire de «Vite des péchés».

Bien que la propriétaire ait respecté tous les autres critères d’admissibilité, la lettre explique, en guise de refus, que «toute entreprise affirmant publiquement contrevenir aux règles en vigueur auxquelles elle est assujettie au Québec devra voir sa demande d’aide financière refusée».

La directrice de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey, a ajouté que «toute entreprise qui souhaite bénéficier ou qui bénéficie de cette aide financière doit respecter l’ensemble des normes, les règlements, les décrets, les arrêtés ministériels en vigueur dont les entreprises sont assujetties au Québec. Si l’entreprise ne respecte pas ces règles-là, elle peut voir sa demande d’aide refusée, de même que si elle affirme publiquement ne pas respecter les règles en vigueur».

«Malheureusement, la politique est très claire à ce sujet-là», a-t-elle conclu.

Doublement pénalisée

Le 21 janvier dernier, Stéphanie Hariot a choisi d’ouvrir sa salle à manger en signe de contestation aux mesures sanitaires.

Elle a assumé et acquitté la contravention de plus de 1500 $ qui lui a été remise pour avoir enfreint les règles.

La propriétaire se retrouve donc une deuxième fois punie pour son coup d’éclat et se demande pourquoi.

«Moi j’ai dit “à un moment, ça suffit” et comme je l’ai dit publiquement sur les réseaux sociaux et que je l’ai même dit à la télé. C’est devenu un petit peu plus personnel à moi en disant “et bien, tu l’as dit publiquement donc le gouvernement te punit”. Promotion Saguenay est obligé de suivre les règles du gouvernement parce qu’ils dépendent du gouvernement», a-t-elle clamé.

Au total, 370 dossiers d’entreprises ont été traités dans le cadre des programmes d’urgence aux petites et moyennes entreprises, à Saguenay. L’organisation de développement économique a accordé près de 9,9 millions $ en prêt et aide financière non remboursable à des entreprises de la région. Ce n’est toutefois pas le cas de la pâtisserie «Vite des péchés».

«Moi, ce que j’en conclus, c’est que Promotion Saguenay ou n’importe quelle entité comme ça se doit de faire elle-même les investigations sur les médias et réseaux sociaux voir ce que la compagnie a dit. Ils font les espions de ce qu’on publie et si ça ne fonctionne pas selon les ordres du gouvernement et bien ils cochent la petite case: non recevable. Et ça c’est ce que j’appelle du contrôle», s’est offusqué Stéphanie Hariot.

«Si j’étais restée dans l’ombre et que j’avais fait manger mes clients comme certains restaurateurs ont fait en cachette, j’aurais eu ma subvention. Là, maintenant, c’est non seulement que je ne me sens pas supportée, mais je me sens “spottée” à dire qu’elle, elle dérange trop», a-t-elle ajouté.

Malgré tous les contrecoups pour avoir défié les mesures sanitaires, Stéphanie Hariot ne regrette pas d’être allée au front. Elle ajoute que si c’était à refaire, elle le referait. Malgré ce refus, elle ne compte pas baisser les bras et continuera d’opérer sa pâtisserie, au moins, jusqu’à la fin de son bail qui prendra fin dans trois ans.