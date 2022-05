Le ministre Bonnardel veut un REM de l’Est jusqu’à Mascouche

Le REM de l’Est pourrait bien se rendre jusqu’à Mascouche. Le ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé qu’une analyse serait menée en ce sens, en collaboration avec l’Autorité régionale de transport de Montréal (ARTM).

«Je veux absolument qu’on soit capable d’avoir une solution qui va répondre aux besoins des gens de la couronne plus au nord», a insisté M. Bonnardel lundi en marge d’un forum de discussion sur la mobilité dans la couronne nord-est de Montréal auquel prenaient part plusieurs élus de la couronne nord.

«Le prolongement jusqu’à Mascouche, je pense que c’était très attendu. Il fallait y répondre, les élus autant que les usagers se sentaient orphelins», a ajouté M. Bonnardel.

Devant les sceptiques qui ont vu nombre d’annonces de projets de transport en commun tomber à l’eau, le ministre insiste: les différents projets qu’il a mis de l’avant doivent se concrétiser.

«Ça ne peut pas juste être un rêve. Il faut absolument, absolument, mettre de l’avant des mesures qui vont répondre aux besoins des futurs usagers, et d’amener les gens à délaisser leur deuxième véhicule parce que les options de transport collectif seront intéressantes», a-t-il expliqué.

Pour le réseau express métropolitain (REM) de l’Est, il est toutefois encore trop tôt, selon lui, pour discuter du tracé qui sera utilisé, du modèle qui sera retenu et des budgets qui seront nécessaires.

«On va laisser les équipes travailler et on pourra par la suite discuter avec eux», a-t-il pondéré.

Les répercussions qu’aura le prolongement du REM pour le train de l’est sont également encore incertaines.

Pour rappel, la ligne de train de Mascouche avait été inaugurée en 2014, après des investissements de 700 millions $. Toutefois, en raison des travaux du premier REM, le train doit maintenant emprunter un détour pour contourner le mont Royal, augmentant sensiblement la durée du trajet. Depuis, le réseau est délaissé par les utilisateurs.

«Ce n’est pas très très attractif pour tout le monde», a reconnu M. Bonnardel, qui indique cependant qu’exo sera un «partenaire important» pour la suite des choses.

Des maires satisfaits

Le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, a accueilli la nouvelle d’un bon œil.

«Je pense que l’objectif, c’est de revamper notre train de l’est et de faire en sorte que les centaines de millions de dollars qui ont été injectés dans ces infrastructures de transport collectif qui ne fonctionnent pas à l’heure actuelle, puissent être remises à jour», a-t-il indiqué.

Un son de cloche semblable du côté de son homologue à Repentigny, le maire Nicolas Dufour.

«C’est la démonstration que quand on se tient et qu’on est solidaire entre maires on se fait écouter», a-t-il souligné.

Des voies réservées sur des autoroutes

Des voies réservées pourraient bientôt faire leur apparition sur l’autoroute 25, entre la 440 et l’Île Saint-Jean, ainsi que sur l’autoroute 440 Est, entre la future station de SRB Pie-IX et l’autoroute 25.

M. Bonnardel a profité de son passage à Repentigny pour en faire l’annonce.

Il a également indiqué que son gouvernement étudierait la possibilité d’implanter des mesures préférentielles sur l’autoroute 40, entre la route 341 et l’autoroute 25.

Le gouvernement devrait également réaménager l’échangeur 40-640.

«La plupart de nos grandes infrastructures routières au Québec, surtout dans la région métropolitaine, datent des années 1960-1970, où il y avait moitié moins de véhicules sur le réseau», a rappelé le ministre.

Les conclusions des différentes études préalables à ces projets devraient être connues en 2023.