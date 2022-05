Meurtre au hasard dans une bijouterie: démarche émotive pour les proches de la victime

L’homme accusé d’avoir tué une femme au hasard dans une bijouterie en août 2021 fait face à son enquête préliminaire cette semaine au palais de justice de Saint-Hyacinthe, des démarches judiciaires très émotives pour la famille de la victime.

Une dizaine de témoins doivent être entendus au terme des auditions cette semaine.

Marc-André Houle, qui n’avait aucun lien avec la victime, Manon Savoie, est accusé de meurtre au premier degré, tentative de meurtre, voies de fait armé contre un homme, vol de véhicule à moteur et de délit de fuite.

Mme Savoie, 54 ans s’était rendue aux Galeries Saint-Hyacinthe le matin du 11 août afin de se procurer une pile neuve pour sa montre.

La dame de Saint-Pie aurait été poignardée à mort par Marc-André Houle, 43 ans au moment des faits.

Marc-André Houle, accusé

Il n’y avait aucun lien entre Mme Savoie et son meurtrier, un homme au lourd passé criminel se trouve derrière les barreaux depuis son arrestation.

Le père de l’accusé est présent au palais de justice.

Des images vidéo d’une caméra de surveillance avaient capté un homme déambulant avec un long couteau dans le centre commercial.

Les proches de la victime, lundi 30 mai | TVA Nouvelles

Deux chefs d’accusation sont contestés par la défense en vue du procès, ce qui explique le déroulement de l’enquête préliminaire.

«Ce sont deux points juridiques. Est-ce qu’on est confiants? On est confiant de notre dossier, on verra par la suite ce que le juge déterminera à la fin de l’audition», a fait savoir Me Cimon Senécal, procureur de la Couronne responsable du dossier.