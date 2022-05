Nouvelle taxe pour les producteurs de vins et spiritueux

Les producteurs de vins et spiritueux artisanaux se verront imposer une nouvelle taxe par le gouvernement fédéral, et ce, dès le mois de juillet prochain.

Cette décision du gouvernement du Canada survient à la suite d'une plainte de l'Australie à l'organisation mondiale du commerce. Bien qu’Ottawa ait annoncé un programme de compensation financière, certains producteurs craignent d'être oubliés.

Exempts de la taxe d'accise depuis 2006, les producteurs québécois et canadiens de vins devront l'assumer à compter du 1er juillet. La taxe payable par litre de vin de moins de 7% d'alcool sera de 0,33 $ et 0,69 $ pour ceux de plus de 7% d'alcool.

Déjà confrontés à une hausse du coût des carburants, des bouteilles de verre et de la main-d'œuvre, les vignerons n'auront d'autre choix que d'augmenter leurs prix.

La pilule est cependant plus difficile à avaler pour les producteurs de vins de petits fruits et de miel qui ne sont aucunement visés par la plainte de l'Australie à l'Organisation mondiale du commerce. Ils se demandent donc pourquoi Ottawa refuse de les exclure de cette mesure.

Le propriétaire de la Miellerie King, à Kingsey Falls, dans le Centre-du-Québec, et président de l’Association des Producteurs d'hydromels et d'alcools de miel du Québec, René Bougie, juge qu'il s'agit d'une décision arbitraire qui pénalise les plus petits producteurs.

Les détails du programme de compensation financière à la taxe d’accise seront dévoilés d’ici quelques semaines, a expliqué la ministre fédérale responsable de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau. C’est à ce moment que l’on connaîtra les types de productions qui auront droit à un montant dans l’enveloppe d’une centaine de millions de dollars destinée à ce programme.