Passeports : une attente qui ne passe pas

La grogne était déjà palpable au nouveau centre de Service Canada qui a ouvert ses portes lundi, à Montréal.

• À lire aussi: Des vacances estivales compromises en raison des délais de passeports

• À lire aussi: Passeports : un demi-million de demandes en deux mois!

• À lire aussi: Passeport: les délais de traitement s’allongent

Plusieurs citoyens n'avaient pas été avisés que l'ancien centre avait fermé vendredi dernier et ont donc perdu une bonne partie de leur matinée. Une longue file d’attente était visible devant le nouveau centre.

«Je vais voir si je peux acheter une tente puis la mettre en avant de la porte, ça serait peut-être mieux», a clamé un homme à TVA Nouvelles.

Une dame avec une marchette a fait toute la file pour se faire dire que seules les demandes pour les voyages dans les prochaines 24 heures seront traitées.

Depuis le 31 mars, il existe un processus simplifié pour faire une demande de passeport. Mais encore faut-il qu'il y ait des bras pour les traiter. Récemment, le gouvernement fédéral a embauché 600 employés pour accélérer le processus, mais l'attente ne diminue pas.

«On trouve que c'est aberrant parce qu'il y a des personnes âgées ici qui viennent, elles n'ont pas de chaise. Il n'y a pas de toilettes. Il fait froid. Ce ne sont pas des conditions idéales», déplore une citoyenne.

La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, assure que ses fonctionnaires travaillent jour et nuit, 7 jours sur 7, et qu'elle fait des ajustements.

«Quand même la quantité est vraiment haute. Et ce n’est pas quelque chose qu'on peut régler d'ici au lendemain. Ça va prendre du temps», indique la ministre Gould.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.