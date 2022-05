«Johnny Depp est d’une efficacité redoutable»

Le procès qui oppose Johnny Depp à son ex-femme, Amber Heard, est devenu un phénomène social «fascinant», selon Luc Dupont, professeur au Département de communication à l’Université d’Ottawa.

Pour lui, le procès s’apparente à la téléréalité, mais avec des nuances.

«Il ne s’agit pas de gens qui veulent devenir célèbres puisqu’ils le sont déjà. Ils veulent probablement le rester», croit le professeur.

Sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur la plateforme TikTok, une justice «seconde» y a émergé depuis six semaines, d’après Luc Dupont.

«Chaque jour, les vidéos sur le procès sont vues de 20 à 25 millions de reprises. Même le Washington Post ne voulait pas couvrir le procès au début, mais avec le nombre de clics, c’est remarquable», estime le spécialiste.

Un autre aspect ressort d’ailleurs du procès : il semble y avoir beaucoup de gens qui se rangent plutôt du côté de Johnny Depp. Mais, pourquoi? Selon le professeur, les équipes responsables des communications des deux acteurs ont un rôle à jouer.

«Au début du procès, Amber a changé de relationniste. Dans le cas de Depp, il n’avait plus rien à perdre. Le premier procès en Angleterre n’avait pas été télévisé et il avait perdu un grand nombre de rôles. Donc, on est dans une opération de relations publiques. Il est d’une efficacité redoutable», analyse-t-il.

Dans le cas d’Amber Heard, Luc Dupont souligne également le réflexe que l’actrice a de s’adresser au jury lorsque le juge lui pose une question.

«C’est très étrange lorsqu’on regarde ça dans notre salon, mais j’ai bien hâte de voir ce que le jury va en penser de cette stratégie.»