Récession imminente: «les risques actuellement sont nombreux»

Le premier ministre du Québec, François Legault, a évoqué ce week-end, en congrès, une possible récession mondiale. Mais cette récession est-elle vraiment à nos portes?

«Il faut quand même l’admettre, les risques actuellement sont nombreux», affirme Hendrix Vachon, économiste principal au Mouvement Desjardins, en entrevue à LCN.

Il explique que plusieurs facteurs entrent en jeu pour atteindre le stade de récession économique.

«D’abord, la hausse des prix, l’inflation, qui peut forcer les gens à réduire leur consommation», mentionne-t-il.

La hausse des taux d’intérêt pourrait aussi être un facteur.

«Il pourrait y avoir aussi une continuité dans la baisse des marchés financiers. Ça s’est replacé la semaine passée, mais l’incertitude, la volatilité pourrait revenir», soutient M. Vachon.

«Donc c’est vrai que présentement il y a plusieurs vents contraires», ajoute-t-il.

Vers des pertes d’emploi?

Si les récessions sont souvent synonymes de taux de chômage élevés et de pertes d’emplois, M. Vachon croit que la pénurie de main-d’œuvre actuelle pourrait atténuer ce phénomène.

«Il faut considérer actuellement, il y a déjà beaucoup de pénurie de main-d’œuvre, donc avant que toute cette pénurie-là soit écoulée, et ensuite, pour les entreprises, on peut penser qu’elles vont être plus hésitantes avant de mettre à pied leurs travailleurs, considérant qu’ils vont avoir plus de difficultés ensuite à les réengager lors de la reprise économique», dit-il.

L’économiste croit que le Québec pourrait alors connaître «une récession douce où le taux de chômage augmente très peu».

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.