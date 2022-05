Transport adapté à Montréal: les fournisseurs déplorent l’inaction de Québec

Des fournisseurs en transport adapté de Montréal déplorent l’inaction du ministre des Transports du Québec (MTQ) devant «l’imminence d’une pénurie» et réclament des mesures d’urgence.

• À lire aussi: Le transport adapté est en péril au Québec

«Présentement, les services de transport adapté et accessible sont compromis par la hausse vertigineuse du coût de l’essence, la concurrence indirecte des taxis réguliers, en plus de l’insuffisance et l’inadaptation du programme de subvention ministériel», ont déclaré Yung Cuong, Ayman Al-Sayed, Jebrine Kabalan et Frédéric Prégent, porte-paroles des fournisseurs en transport adapté de Montréal, par voie de communiqué lundi.

Taxi Para-Adapté, Van Medic, Rosemont Transport Van Adapté et Taxelco réclament notamment un financement supplémentaire et récurrent aux sociétés de transport, ainsi qu’une augmentation des subventions pour la transformation des véhicules adaptés.

«Les solutions sont là, elles sont réalistes. Il ne faut laisser personne derrière. S’occuper des marchandises, c’est bien. Mais que dire des humains, de leur dignité et de leur droit à la santé?», ont ajouté les porte-paroles.

Ces fournisseurs disent être ouverts à participer à un groupe de travail du MTQ réunissant les sociétés de transport, les usagers et les fournisseurs.

Contacté par TVA Nouvelles dimanche, le cabinet du MTQ a assuré que «sur l’aide spécifique au transport adapté, le ministre a demandé une révision des programmes d’aides pour voir comment on peut mieux soutenir le taxi adapté à court terme».