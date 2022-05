Un populaire rappeur indien tué par balles, guerre des gangs évoquée

Un rappeur indien très populaire en Inde et dans la communauté indienne au Canada et au Royaume-Uni a été tué par balles dimanche près de son domicile dans l'État du Pendjab (nord-ouest), a annoncé lundi la police qui a évoqué l'hypothèse d'une «rivalité entre gangs».

Shubhdeep Singh Sidhu - connu sous le nom de Sidhu Moose Wala de ses 11 millions d’abonnés sur YouTube et de ses millions de fans - conduisait son véhicule tout-terrain lorsqu'il a été attaqué dimanche après-midi par des assaillants circulant à bord de deux ou trois voitures qui ont tiré sur lui une trentaine de balles, selon la police.

L'assassinat semble relever de «la rivalité entre gangs», a déclaré le chef de la police du Pendjab Viresh Kumar Bhawra. Un gangster vivant au Canada et connu sous le surnom de Goldy Brar «a revendiqué la responsabilité» de l'attaque «au nom du gang de Lawrence Bishnoi».

Au moment de l'attaque, le rappeur n'était pas accompagné par ses gardes du corps et avait même laissé chez lui son véhicule à l'épreuve des balles, a ajouté M. Bhawra.

Moose Wala, 28 ans, a acquis une grande popularité auprès des jeunes du Pendjab avec ses vidéos de rap très accrocheuses qui s'en prennent aux chanteurs rivaux et aux hommes politiques et où il se présente comme un homme qui mène un combat pour la justice et la dignité des habitants de l'État.

En 2022, il s'était présenté, sans succès, aux élections régionales dans l'État du Pendjab en tant que candidat du principal parti d'opposition le Congrès.

Les rivaux de Sidhu Moose Wala avaient saisi l'occasion pour l'accuser de glorifier les armes, le nationalisme sikh et la culture des gangs.

Ses plus grands succès comme «Legend», «Old Skool», «Devil» et «Just Listen», figurent parmi les vidéos musicales les plus populaires en Inde.

Le rappeur canadien Drake, l'acteur Ajay Devgn et le musicien de Bollywood Vishal Dadlani se sont dits en état de choc après l'assassinat. «L'Inde avait très peu d'artistes modernes authentiques. Il était en haut de la liste», a estimé Dadlani.

Le chef du gouvernement du Pendjab Bhagwant Mann a annoncé la mise en place d'une commission judiciaire et promis que les coupables seraient «bientôt derrière les barreaux».

Le Pendjab se trouve sur la voie d'entrée en Inde de la drogue en provenance d'Afghanistan et du Pakistan, un problème qui est devenu un sujet brûlant de politique intérieure au cours des dernières années.

Le trafic de drogue, principalement de l'héroïne et de l'opium, est lié aux violences des gangs et à l'usage d'armes illégales dans cet État.