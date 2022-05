Un projet de loi sur les armes à feu attendu par Montréal

Depuis des mois, la mairesse Valérie Plante revendique que les armes de poing soient bannies par le fédéral. Elle espère que cette fois sera la bonne alors que le gouvernement devrait déposer, lundi après-midi, un projet de loi sur le contrôle des armes à feu.

• À lire aussi: Une marche contre la violence armée à Montréal

• À lire aussi: Garderie criblée de balles: l'opposition dénonce l'absence de la mairesse sur le terrain

• À lire aussi: Garderie criblée de balles à Rivière-des-Prairies: «C’est quoi là? On est en guerre?»

«Ce que je souhaite, c’est que le gouvernement fédéral aide les municipalités qui font tout en leur pouvoir pour assurer la sécurité des citoyens, et ça, ça veut dire interdire les armes de poing», a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante, au cours d’une mêlée de presse lundi midi.

En campagne électorale, elle avait pris position, avec les maires des cinq plus grandes villes du Québec, pour réclamer que les armes de poing soient interdites et qu’il y ait un plus grand contrôle des armes d’assaut. Une revendication qu’elle a régulièrement réitérée depuis sa réélection.

«Malheureusement on le voit, il y a une augmentation de la violence armée à Montréal, ailleurs au Québec, dans d’autres villes à travers le monde. C’est un fléau. La solution, c’est de bannir les armes de poing», a-t-elle insisté.

En avril 2021, le gouvernement Trudeau avait envisagé de confier aux Villes le pouvoir de réglementer les armes sur leur territoire. Une approche qui a été dénoncée, notamment à Montréal, qui la jugeait «irréaliste et déconnectée».

«Tant que les armes peuvent se promener de villes en villes, de province en province, du sud au nord, ce sera difficile d’assurer la sécurité des citoyens», a martelé la mairesse Plante, qui juge qu’une approche province par province «n’est pas la solution».

Depuis plusieurs mois, la métropole est aux prises avec une crise de sécurité publique, alors que les fusillades s’y multiplient. La semaine dernière, une garderie avait même été criblée de balles.