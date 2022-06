16 nouveaux logements pour des personnes à mobilité réduite à East Angus

Un nouveau projet de logements adaptés pour personnes à mobilité réduite voit le jour à East Angus, en Estrie. Seize habitations sont offertes aux personnes ayant des problèmes physiques et même intellectuels.

Un des résidents, Jacques Thériault, est amputé de la jambe droite depuis plusieurs années. Il a vu sa vie être chamboulée lorsque son médecin, il y a six mois, lui a annoncé qu’il allait perdre aussi sa jambe gauche.

Il a dû trouver un autre logement, à East Angus, où il y réside depuis deux mois. «Je suis très heureux d’avoir pu trouver un logement comme ça», a-t-il indiqué.

L’avantage de ce genre de logement, c’est qu’il est adapté pour recevoir des personnes en fauteuil roulant. Prises électriques à la hauteur du sol, interrupteur à la hauteur des mains, barres dans les salles de bain pour permettre les transferts, tout est pensé afin de faciliter la vie d’une personne handicapée.

Les logements modiques permettent aussi à ces personnes, qui n’ont pas toutes un emploi, de pouvoir vivre dans un milieu confortable et paisible. La Société d’habitation du Québec offre notamment un programme d’aide pour ce projet. Certains locataires pourront y vivre, tout en payant moins de 300 $ par mois.

Le projet a demandé trois ans de travail à la Ville, un résultat très «satisfaisant» selon la mairesse de East Angus, Lyne Boulanger.

«Il n’y en avait pas ici dans la MRC du Haut-Saint-François. Je l’avais à Sherbrooke et à Magog et on se devait de l’avoir aussi parce que j’en connais des parents qui ont des enfants avec des handicaps», a-t-elle mentionné.

Han Logement, un des pionniers dans la création de logements adaptés en Estrie, continuera d'offrir à ces personnes, un toit abordable et adapté à leurs besoins.