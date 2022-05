30 ans d’Alouette à Sept-Îles

Le démarrage de l’aluminerie Alouette de Sept-Îles il y a trente ans a été marqué par des moments d’incertitude. Le projet a été mis sur la glace en 1990, quelques mois après son annonce officielle et un incident a marqué le démarrage de la première cuve.

La cuve A008 ne se distingue pas des 594 autres qui se trouvent dans l’aluminerie Alouette. C’est pourtant ici que la production d’aluminium a débuté.

«Lorsqu’on a démarré la première cuve ici, c’était un démarrage à sec, il n’y avait pas d’aluminium liquide dans le fond de la cuve. Il fallait monter la température», a indiqué le président de l'aluminerie Alouette, Claude Gosselin, qui a accompagné une équipe de TVA à l'aluminerie pour parler de ce moment marquant.

C’était en mai 1992. Claude Gosselin venait tout juste d’être embauché. Il raconte ce moment qui fait un peu partie du folklore de l’entreprise.

«Il y avait tout l’establishment de l’opération d’Alouette, les superviseurs, les opérateurs, il y avait beaucoup de monde. Lorsque ç’a commencé, l’énergie a fait trembler la cuve, les couverts sont tombés. Il y a eu des éclats de métal qui sont sortis de la cuve. C’était la première fois qu’on voyait ça. Tout le monde est parti à la course. Le gars qui filmait a laissé tomber sa caméra et est parti à la course», s’est remémoré M. Gosselin.

Cette vidéo, qui reste à l’usage interne pour des raisons de sécurité industrielle, est présentée à tous les nouveaux employés. Elle sert de formation sur les notions de santé-sécurité.

«C’est toujours sécuritaire le démarrage à sec aujourd’hui, les méthodes sont éprouvées, mais à l’époque, on était quand même dans un nouveau monde. Ça faisait partie de l’apprentissage. À ce moment-là, il y a avait une tolérance au risque qui n’est plus aujourd’hui, heureusement», a indiqué Claude Gosselin.

Quelques années auparavant, en 1990, Charles-André Nadeau - récemment nommé vice-président Finances et Administration d’Alouette - décrochait un emploi de comptable analyste à l’aluminerie.

«Quand j’ai commencé, il n’y avait rien physiquement de construit. C’était encore à ce moment-là la fin des travaux de préparation du terrain», a indiqué Charles-André Nadeau.

Alors que le début des travaux de construction de la nouvelle usine était attendu impatiemment, il a reçu toute une nouvelle à sa première journée de travail.

«Le jour où moi je suis arrivé, mon patron de l’époque, Serge Lévesque m’a annoncé que le projet, à ce moment-là, était mis sur la glace parce que des choses ne fonctionnaient pas comme prévu à l’origine. Entre autres, les coûts. Il fallait trouver des solutions pour améliorer le processus, améliorer le projet et le rendre à terme. Quelques mois plus tard, tout a été relancé.»

C’est ainsi que le 31 mai 1992, une première coulée d’aluminium a été effectuée à Alouette.

Cette journée anniversaire a été soulignée sobrement mardi avec l’accueil des employés par le président.

Le 30e anniversaire d’Alouette sera célébré tout au long de l’année lors de quelques événements spéciaux et la bonification de la contribution de l’aluminerie à diverses organisations.

En trois décennies, Alouette aura produit environ 13 millions de tonnes de métal gris. Avec les projets de modernisation qui seront réalisés au cours des prochaines années, l’aluminerie conservera sans aucun doute, et pour encore longtemps, son titre de plus important employeur privé de Sept-Îles avec plus de 900 travailleurs et travailleuses.