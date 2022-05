Ariane Brunet s’est fait refuser le test de dépistage du GHB

L’auteure-compositrice-interprète Ariane Brunet qui a dénoncé dans une publication Instagram avoir été droguée au GHB à son insu aurait bien aimé avoir accès à du dépistage, ce qui n’a pas été possible de faire à l’hôpital, dans son cas.

La femme de 31 ans assistait à un spectacle et a pris un verre d’alcool acheté sur place lorsqu’elle a commencé à se sentir extrêmement mal, vendredi dernier.

«C’était dans un bar où il y avait une salle de spectacle», explique Ariane Brunet en entrevue au Québec Matin sur LCN. «Dans les minutes qui ont suivi ce verre-là, je n’ai plus de conscience, ni du temps, ni de l’espace. Je n’ai aucun souvenir», relate la femme.

Jambes lourdes, mal de cœur, elle n’arrivait plus à ouvrir les yeux, parler ou marcher; les souvenirs reviennent en «flashback».

Heureusement, ses amies avec qui elle se trouvait ont pris soin d’elle et ont pu la protéger d’une agression potentielle.

Ariane Brunet a été transportée à l’hôpital par ambulance où elle est arrivée vers minuit et demi. Ce n’est que vers 4h30 du matin qu’elle s’est réveillée.

Elle aurait souhaité passer un test afin de savoir si la drogue du viol était bel et bien présente dans son sang, ce qui n’a pas été possible.

«Je devais vraiment insister pour passer un test. Est-ce que je peux savoir quelle quantité de GHB il y a dans mon sang? À 31 ans, je connais mon corps, je le sais que j’ai été droguée. Si j’avais eu 18 ans je ne suis pas sûre que ça aurait été aussi impératif dans ma tête. J’avais besoin de ça pour moi, pour passer à d’autre chose», déplore-t-elle.

À l’hôpital montréalais où elle a été traitée, on lui a dit qu’ils n’étaient pas équipés pour faire ces prélèvements, soutient l’artiste. On lui a également affirmé que le GHB était trop volatil et était difficile à détecter dans le sang.

Selon un article du l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le GHB peut être détecté dans le sang jusqu’à six heures, et jusqu’à douze heures dans l’urine.

«Si on était doté d’un système plus réactif, j’aurais pu avoir droit à un test dans l’ambulance! J’ai un très bon doute, j’ai plusieurs données qui m’indiquent que c’est une ou deux personnes en particulier qui m’ont droguée», plaide-t-elle. Elle se retrouve désormais sans preuve.

LE CIUSSS Centre-Sud répond

Contacté par TVANouvelles.ca, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, explique que le dépistage du GHB est offert dans les trousses médico-légales à l'hôpital Notre-Dame.

Pour obtenir cette trousse médico-légale, la présumée victime doit en faire la demande et/ou porter plainte à la police.

Ainsi, une femme qui a été agressée sexuellement a droit au dépistage du GHB, ou encore, «si c’est nécessaire», précise Marianne Paquette, porte-parole du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

La porte-parole indique que chaque situation est différente, et les tests de dépistage sont souvent «négatifs» en raison de la volatilité de la drogue, qui disparaît très rapidement dans le corps sans laisser de traces.

