Trouver des solutions aux bagarres dans un parc de Rimouski

Une séance d’information s’est tenue lundi soir concernant les bagarres organisées entre élèves au parc Lepage à Rimouski afin de présenter aux citoyens les différentes actions mises en place pour tenter de régler la problématique.

Après plusieurs tentatives de diminuer les rassemblements, la Ville de Rimouski envisage de fermer le parc du 25 août au 25 juin sur l'heure du diner. Jusqu'à maintenant, seul un avis de motion a été déposé au conseil municipal.

«Est-ce que l’on va attendre, un moment donné, par intensité que ça va trop loin, qu’un jeune se fait lancer en bas des escaliers ou encore qu’on ait recours à l’arme blanche ? Là, il sera trop tard, on ne pourra plus renverser. Alors, pour nous, c’est important de s’assurer qu’on donne toutes les possibilités pour pouvoir protéger les jeunes et d’assurer que l’on peut briser ce cycle de la violence auquel on fait face présentement au Parc Lepage», a déclaré le maire de Rimouski, Guy Caron.

Aucune date n'est prévue à savoir quand un règlement pourrait être déposé.

Pour régler le problème, des citoyens ont également proposé de créer une maison des jeunes dans la maison du gardien au parc Lepage. La Ville n'exclut pas cette possibilité, mais souhaite voir un plan bien ficelé.

«Pas juste l’endroit où la maison est située, mais pour occuper le parc au complet et donner des outils à des jeunes qui sont victimes d’intimidation ou des frustrations en ayant des intervenants sur place, bien ils seraient là pour les écouter», a expliqué l’instigatrice d’un projet de maison des jeunes et mère de famille de Rimouski, Chantale Marin.

Une pétition est d’ailleurs en ligne.

La Sûreté du Québec s'inquiète de la gravité et de la recrudescence des incidents rapportés dans les derniers mois. Des armes blanches et un pistolet à air ont même été saisis. Le corps policier affirme que le parc pourrait devenir l'endroit le plus criminogène de la MRC.