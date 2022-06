Rejeté par l’UPAC, Denis Gallant juge l’avoir échappé belle

L’ancien inspecteur en chef de Montréal et procureur en chef adjoint à la Commission Charbonneau, Me Denis Gallant, estime finalement l’avoir échappé belle en échouant dans sa tentative d’être nommé à la tête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) en 2016.

«Bien évidemment, quand j’ai vu ça aller par la suite, je crois que c’était une bonne chose parce que le problème, c’est toujours une question d’apparence. J’ose croire qu’on avait pensé à moi pour mes compétences parce que je n’avais pas de contact à l’interne au gouvernement», a-t-il expliqué en entrevue avec TVA Nouvelles mardi soir.

À l’époque, Me Gallant avait postulé pour remplacer Robert Lafrenière. Il avait d’ailleurs été convoqué à une deuxième entrevue à Québec.

«On m’a expliqué que la décision n’était pas prise encore, mais évidemment quand tu vas à Québec, tu as de bonnes chances, mais si le ministre Coiteux décide que ça va être moi le prochain commissaire, ils vont m’envoyer un projet de décret avec mon salaire et les conditions», s’est remémoré Me Gallant en évoquant son processus d’embauche, supervisé à l’époque par le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux.