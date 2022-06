Régine Laurent a réagi à la manière dont François Legault veut contrôler les vagues migratoires, dans le but de protéger le français.

«On fait un amalgame, entre le français et la nation qui sont menacés, et on mêle ça avec l’immigration», s’est exclamée Régine Laurent.

La chroniqueuse a particulièrement noté une phrase du premier ministre lorsqu’il s’est exprimé mardi sur le sujet.

«Quand j’ai entendu qu’il a dit «il y va de la survie de la nation», prend le à l’envers, moi Régine Laurent je suis une menace pour la survie de la nation? Ou les Régine Laurent qui vont arriver après moi?», a lancé Régine, «c’est extrêmement dangereux cette façon de faire là».

Analphabétisation

L’infirmière note que le français est déjà mis en danger de nombreuses autres façons, notamment au sein de la population québécoise elle-même.

«Il y a un Québécois sur deux qui n’atteint pas le niveau trois de littératie, et il y a six niveaux. Niveau trois veut dire qu’avec un long texte à lire de plusieurs pages, on est capables de décoder et interpréter les informations. Il me semble qu’on a du travail à faire», a-t-elle remarqué.