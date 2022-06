De la naloxone dans les voitures de police de Trois-Rivières

La consommation d'opioïdes inquiète en Mauricie et au Centre du Québec, où 25 personnes sont décédées des suites d’une surdose en 2021, contre 36 en 2020.

Dernièrement, selon la directrice générale de la Maison Carignan, qui vient en aide aux toxicomanes, ce sont les cas de cannabis et d'amphétamines contaminés au fentanyl qui retiennent l'attention.

«C'est pas des consommateurs d'opiacés qui se retrouvent avec des substances contaminées, a souligné Valérie Piché. Donc, ils n'ont aucune tolérance à la substance, c'est ce qui entraîne un risque important de surdose.»

Pour se donner toutes les chances d'éviter les décès, la santé publique fournira à la police de Trois-Rivières des trousses de naloxone, l'antidote aux opioïdes. Ils en auront dans tous leurs véhicules de patrouille.

«Chaque minute compte, a expliqué l'agent Luc Mongrain de la police de Trois-Rivières. Lorsqu'il y a un cas d'intoxication qui est observé par les patrouilleurs, rapidement, ils peuvent administrer la naloxone qui pourrait éventuellement changer les choses et sauver la vie d'une personne.»

Si la nouvelle est non seulement applaudie, mais considérée essentielle, chez Point de rue, on croit qu'on pourrait faire encore plus. Un des coordonnateurs, Jean-Félix Raymond-St-Germain, croit que la naloxone sauvera des vies, mais ne réglera pas le problème.

«Faut travailler sur l'individu, faut travailler sur la quête de sens des gens, a-t-il dit. Les gens sont malheureux de plus en plus. Nous, on voit l'augmentation de fréquentation de nos organismes depuis des années. Ça ne va pas en diminuant du tout et ça part toujours de l'état d'âme des gens.»

Au Canada, l'industrie de la consommation atteindrait les 40 milliards $. Entre 5 et 10 % des consommateurs auraient un problème de toxicomanie.