Des services pour entrepreneurs dans les boutiques Vidéotron

Les boutiques de téléphonie de l’entreprise Vidéotron offrent, peu à peu, un nouveau service destiné aux entrepreneurs.

Ce nouveau concept permet aux partenaires franchisés de Vidéotron de fournir des services à leur clientèle d’affaires, via des directeurs de compte disponibles sept jours par semaine en boutique ou en virtuel.

«Les nouvelles boutiques Vidéotron équipées de comptoir entrepreneurs ont dans leur équipe des directeurs de comptes qui sont en mesure de prendre en charge toutes les solutions d'affaires de télécommunication et d'offrir aux entrepreneurs un service sur mesure de proximité qui leur permet d'opérer en toute simplicité», a détaillé par communiqué France-Éliane Nolet, vice-présidente Revenus Affaires et Réseau de détail chez Vidéotron.

«Ce volet revêt une grande importance pour nous qui sommes impliqués depuis longtemps auprès des entrepreneurs à travers, notamment, la remise des bourses Pierre-Péladeau et la création de la cellule de capital de risque asterX. Avec cet ajout à l'offre de service, Vidéotron est mieux outillée que jamais pour répondre aux besoins de télécommunication des citoyens et des entreprises», a ajouté le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Pour le moment, 36 des 124 boutiques du réseau ont un comptoir dédié aux entrepreneurs, un nombre qui devrait grimper à 58 d’ici la fin de l’année.