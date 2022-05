Deux Montréalais arrêtés à Ottawa pour avoir arnaqué 46 000 $ à des personnes âgées

Deux jeunes Montréalais ont été inculpés à Ottawa d’avoir fraudé plusieurs personnes âgées en se faisant passer pour leur petit-enfant, une arnaque bien connue des milieux policiers, mais qui continue de faire des victimes.

Jason Goulet-Fernandez, 22 ans et Danielle Jimenez-Golez, 19 ans font désormais face à des accusations de fraude de plus de 5000 $, possession de produits de la criminalité et complot visant la perpétration d’un acte criminel.

L’homme et la femme sont soupçonnés d’avoir escroqué au moins cinq aînés de la région d’Ottawa pour une somme de 46 000 $.

Ils auraient utilisé le stratagème frauduleux de type «grands-parents» pour arnaquer leurs présumées victimes.

«Les arnaques de type ‘’grands-parents’’ mettent en cause une personne communiquant avec une personne âgée en se faisant passer pour l’un de leurs petits-enfants, prétendant avoir été arrêté par la police et d’avoir alors besoin d’argent pour fournir un cautionnement. Les victimes ciblées sont alors incitées à retirer de l’argent, qui est ensuite ramassé par un messager», a expliqué la police d’Ottawa dans un communiqué.

Au cours des derniers mois seulement, le corps policier dit avoir reçu «plus d’une dizaine de plaintes» de la part de personnes âgées ayant été flouées. Les pertes s’élèvent à plus de 100 000 $.

Étant donné la gravité des crimes qui sont reprochés aux deux jeunes Montréalais et de la vulnérabilité des personnes affectées, la police d’Ottawa a décidé de publier les images des deux accusés dans l’espoir d’identifier d’autres victimes dans cette affaire.

Toute personne détenant des renseignements concernant cette affaire ou ayant été victime d’une fraude est priée de communiquer avec l’Unité des fraudes organisées de la Police d’Ottawa en composant le 613-236-1222 poste 5292.