Les employés d'une vingtaine de succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) partout au Québec sont présentement en grève générale illimitée.

C'est le cas à Shawinigan, où les employés veulent se faire entendre, puisque les négociations concernant le salaire n'avancent pas.

«On ne sera pas le "cheap labor" des sociétés d'État. On va être en grève jusqu'à tant qu'on aille une entente de principe satisfaisante», a assuré le président du syndicat des employés de la SQDC, David Clément.

La grève générale avait déjà été déclenchée depuis le 20 mai, mais cette fois-ci, le message envoyé à l'employeur ne peut être plus clair.

Pancartes et drapeaux à la main, les employés de la succursale de Shawinigan revendiquent pour un meilleur salaire d'entrée en poste, présentement fixé à 17,12 $ de l'heure. Ils demandent plutôt un taux horaire comparable aux autres sociétés d'État.

«Il n'y en existe aucune autre qui est payée en bas de 20 $ de l'heure. Si on regarde nos plus proches cousins, on pourrait regarder la SAQ, le conseiller commence à 24 $ de l'heure», a fait valoir la vice-présidente régionale du syndicat et employée de la SQDC de Shawinigan, Sylvie Brouillard.

Elle a ajouté que les fins de mois sont difficiles, surtout dans le contexte de l'inflation. Il n'y aurait aucune stabilité d'horaire pour les employés, qui n’ont jamais de garantie quant au nombre d'heures qui leur sera accordé.

La dernière offre de l'employeur n'est pas satisfaisante. Qualifiée de «ridicule» par le syndicat, elle ne comprend aucun rattrapage salarial et des augmentations de 2 % et moins sur cinq ans.

«On sait que ce n'est pas une question économique qui les amène à ne pas nous faire une réelle offre, mais plus le mépris et l'arrogance de notre employeur qu'on voit depuis plusieurs années», a confié M. Clément.

Même si la succursale de Shawinigan n'est pas fermée, les répercussions se font sentir. Les heures d'ouverture ont été réduites de près de 50 %. L'établissement ouvre maintenant ses portes de midi à 18 heures la semaine et est complètement fermé les fins de semaine. Puisque les employés font du piquetage, ce sont les gestionnaires qui doivent assurer le service à la clientèle.

Mardi avant-midi, une file d'au moins une vingtaine de personnes s'est formée devant la porte, en attendant l'ouverture. Ceux-ci sont quelques fois incommodés par les changements, mais supportent en majorité les actions des syndiqués.

D'ailleurs, l'insatisfaction se fait parfois sentir par quelques clients, assez déçus des conseils qui leur sont donnés par ceux qui ont pris le relais des succursales, au lieu des employés.

Seulement deux des 22 succursales touchées sont présentement fermées. Le syndicat n'exclut toutefois pas un arrêt de services à d'autres endroits si la grève se poursuit. «Ça, ça va être à la SQDC d'en décider, en fonction de la fatigue de leurs gestionnaires, j'imagine. Nous, ce qu'on souhaite le plus ardemment, c'est de pouvoir retourner au travail avec de bonnes conditions de travail», a assuré M. Clément.

La partie patronale s'est faite avare de commentaires puisque les négociations sont toujours en cours.