La Caisse de dépôt et placement Québec investit dans une pharmaceutique d’ici

La Caisse de dépôt et placement Québec (CDPQ) investit dans la pharmaceutique lavalloise Corealis Pharma afin d’étendre ses services de développement de médicaments de haute qualité.

C’est en partenariat avec la société française d’investissement médical, ArchiMed, que la CDPQ a choisi d’investir dans cette compagnie spécialisée dans la fabrication de médicaments oraux solides, sous forme de comprimés, de gélules et de granule.

«Avec l'expertise de Corealis, l'influence de la CDPQ et notre connaissance du contexte international dans le domaine des soins de santé, nous avons formé l'alliance idéale pour progresser rapidement dans une industrie en plein essor», a affirmé Robin Filmer-Wilson, associé d'ArchiMed.

Voyant une croissance annuelle moyenne de 15 % de son chiffre d’affaires depuis 2019, Corealis a un rythme qui suit la demande mondiale en matière d’externalisation de la formulation de médicament et de qualité de conception tout en conservant un environnement très réglementé.

«La CDPQ reconnaît la grande expertise des cofondateurs de Corealis et est heureuse de prendre une participation, aux côtés d'ArchiMed, dans cette entreprise québécoise de services pharmaceutiques qui s'illustre ici comme en Amérique du Nord, a affirmé Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. Corealis est un maillon important du secteur pharmaceutique au Québec, une industrie qui présente de bonnes perspectives de croissance».

Le président de Corealis, Yves Roy, et ses collègues fondateurs, Patrick Gosselin et Yves Mouget, garderont un rôle actif dans la société, a-t-on précisé. «ArchiMed et la CDPQ ont compris notre stratégie et nous ont proposé une thèse d'investissement attrayante. Comme nous, nos nouveaux investisseurs saisissent le potentiel important de cette industrie et comprennent ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur», a mentionné M. Roy.