La possession de drogues illicites sera décriminalisée en Colombie-Britannique

Le gouvernement fédéral a finalement donné son feu vert à la décriminalisation de la possession de petites quantités de drogues en Colombie-Britannique, répondant ainsi à une demande de longue date de la province qui espère ainsi contrer la crise du fentanyl.

À partir du 31 janvier prochain, et ce pour une période de trois ans, les Britanno-Colombiens de 18 ans et plus ne feront pas l’objet de poursuites s’ils sont en possession d’un maximum de 2,5 g de certaines drogues, comme le fentanyl, l’héroïne et la cocaïne.

Ce projet d’exemption est une première en Amérique du Nord, a souligné Ottawa. Rappelons que le gouvernement fédéral avait aussi fait figure de pionnier en décriminalisant la marijuana.

«Nous accordons cette exemption parce que notre gouvernement est déterminé à utiliser tous les outils disponibles pour réduire la stigmatisation, les méfaits liés à la consommation de substances et à continuer de travailler avec les administrations pour sauver des vies et mettre fin à cette crise», a commenté la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett.

«Tout au long de la période d'exemption, nous collaborerons avec la province pour analyser les données et les preuves, puis évaluer les répercussions afin de nous assurer que la décision demeure la bonne pour les gens de la Colombie-Britannique», a poursuivi la ministre.

La nouvelle a été accueillie avec bonheur du côté du gouvernement de la Colombie-Britannique, qui réclamait un tel geste depuis des années.

«En décriminalisant les gens qui utilisent des drogues, nous allons mettre fin à leur stigmatisation, qui les empêche d’avoir accès à des services et au soutien pouvant leur sauver la vie», a plaidé la ministre provinciale de la Santé mentale et des Dépendances, Sheila Malcolmson.

Aux yeux du gouvernement, les consommateurs seront plus enclins à se rendre dans des hôpitaux ou à solliciter de l’aide s’ils ne risquent pas d’être poursuivis pour possession de drogue, ce qui pourrait contribuer à sauver des vies.

La Colombie-Britannique est, de loin, la province la plus touchée au pays par la crise des opioïdes, avant tout alimentée par l’omniprésence du fentanyl sur le marché des drogues illicites.

Selon le bureau du coroner, 9035 Britanno-Colombiens ont perdu la vie à la suite d’une surdose mortelle entre 2016 et 2021 inclusivement. La crise semblait vouloir se résorber en 2019, mais celle-ci a finalement repris de plus belle en 2020, avec l’arrivée de la pandémie.

L’année 2022 s’est aussi amorcée sur un mauvais pied avec 548 décès lors des trois premiers mois, en route vers un nouveau record.