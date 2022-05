La saison des navettes fluviales est lancée

À partir de samedi, les Québécois pourront bénéficier d’un réseau de navettes fluviales leur permettant de relier le Vieux-Port à Pointe-aux-Trembles, mais aussi à Boucherville, à l'île Sainte-Hélène, à Longueuil, au parc de la Promenade-Bellerive à l'île Charron et Boucherville.

«Les citoyennes et citoyens de la grande région de Montréal peuvent enfin bénéficier d'un réseau de transport collectif bonifié et diversifié qui leur permet de profiter pleinement de notre majestueux fleuve», a déclaré la ministre des Transports, Chantal Rouleau, qui a donné le coup d’envoi à la saison 2022, mardi avant-midi.

Le réseau de navettes fluviales comprendra six liaisons qui permettront de relier Pointe-aux-Trembles au Vieux-Port de Montréal, le Vieux-Port à Boucherville, le Vieux-Port à l'île Sainte-Hélène et à Longueuil, de même que le parc de la Promenade-Bellerive à l'île Charron et à Boucherville.

Disponible dès le 6 juin prochain, cette dernière liaison se veut une solution au chantier du tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine, a-t-on précisé. Les autres navettes fluviales seront disponibles dès le 4 juin.

«Les navettes sont un mode de transport unique qui assure une mobilité durable répondant aux défis environnementaux de notre époque et permettant d'éviter la congestion routière. J'invite toute la population à utiliser ce service pour ses déplacements quotidiens!», a encouragé Mme Rouleau.

Les billets sont disponibles dès maintenant sur les sites web des compagnies fluviales Navark et AML.