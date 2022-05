Les compagnies de déménagement de Sherbrooke affichent déjà complet

Faute de main-d’œuvre, la majorité des compagnies de déménagement et de locations de camions de Sherbrooke affichent déjà complet en vue du 1er juillet, un mois avant la grande journée des déménagements.

C’est notamment le cas de Déménagement Blais Express et de Déménagements Roy et Martineau, qui n’ont plus de disponibilité avant au moins la mi-juillet.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

La situation s'explique non pas par une hausse des demandes, mais plutôt en raison d'une pénurie de main-d’œuvre.

Ainsi, Roy et Martineau a un camion inutilisé parce que l'entreprise n'arrive pas à pourvoir ses postes.

Chez Déménagement Blais, on fonctionne avec quatre équipes qui font chacune deux déménagements par jour.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

L'employeur ne peut leur en demander plus et de toute manière, ces employés ne veulent pas faire des journées de douze heures, et des semaines de six ou sept jours.

Même avec ses 16 camions, Déménagement Martin a confié avoir peu de disponibilité pour le prochain mois et demi.

L'entreprise Sam Denis est elle aussi aux prises avec un manque d'effectifs limitant sa capacité de prendre de nouveaux clients de dernière minute.

Ceux et celles qui doivent absolument déménager d'ici le 1er juillet et qui croyaient s'arranger eux-mêmes en louant un camion risquent d'être confrontés à un autre problème, celui de la rareté des camions disponible pour des locations à court terme.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Le dépositaire Budget a expliqué cette pénurie par la COVID-19 et l’arrêt de production des fabricants.

En cette période de déménagement, même trouver un site pour entreposer ses meubles constitue un défi.