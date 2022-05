L’UPAC, «c’est devenu une police politique»

Le député Guy Ouellette, arrêté, puis relâché sans aucune accusation en octobre 2017, est catégorique: l’UPAC est «devenu une police politique».

«Il n’y a plus de reddition de compte qui se fait par l’UPAC. Présentement, la politique, le gouvernement se sert de l’UPAC comme d’un outil politique pour bâillonner les oppositions», déclare-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

Celui qui a obtenu des excuses publiques de l’actuel patron de l’UPAC en 2021 soutient que les députés de l’Assemblée nationale ont été victimes d’une campagne de peur.

«[Robert Lafrenière] a été nommé en 2011, son renouvellement en 2016, il voulait s’assurer de son renouvellement. Quoi de mieux que l’arrestation de la vice-première ministre la journée du budget pour faire plier un gouvernement? L’arrestation du président d’une commission, la commission des institutions, en l’occurrence moi-même, quoi de mieux pour faire en sorte que depuis le 25 octobre 2017, il n’y a plus un parlementaire qui ne pose aucune question au commissaire de l’UPAC», demande-t-il.

Guy Ouellette est d’avis que l’UPAC «fait ce qu’elle veut».

«Le gouvernement leur a donné tous les pouvoirs, le gouvernement a abaissé les critères de sélection de l’UPAC. [...] Ils peuvent choisir qui ils veulent, quand ils veulent, de la façon qu’ils veulent, selon les critères qu’ils veulent. On nivelle par le bas», dénonce-t-il.

«Certain qu’on fermerait l’UPAC»

Le député indépendant de Chomedey était persuadé que l’UPAC serait abolie à l’arrivée au pouvoir du gouvernement Legault.

«Ben non on l’a gardé, sachant fort bien que l’ancienne administration avait travaillé sur des dossiers de l’ancien gouvernement et qu’on a fait le pari que ça nuirait à l’ancien gouvernement et que ça aiderait le gouvernement actuel en cas d’élection», déplore Guy Ouellette.

«L’UPAC elle n’a plus sa raison d’être. Elle fabrique de la preuve, ils mentent à la Cour, ils font des fausses déclarations, ils n’informent pas le DPCP», ajoute-t-il.

«Une république de banane»

Guy Ouellette admet qu’il «avait une idée» de ce qui se passait à l’UPAC, sans réellement en connaître l’ampleur.

«De savoir, aussi profondément et de quelle façon on bafoue la loi, de quelle façon on bafoue le système, de quelle façon on utilise tout le côté politique pour atteindre des objectifs personnels d’égaux, je ne pensais pas», confie-t-il.

«On voit ça dans les dictatures. On voit ça dans d’autres pays [...], mais au Québec, dans une démocratie, je ne pensais pas que c’était quelque chose de possible», dit le député.

S’il qualifie le mode d’opération de l’UPAC de «république de banane», Guy Ouellette espère que les révélations de lundi sur l’ancien commissaire Robert Lafrenière et son entourage permettront de faire la lumière sur ce qui se passait réellement au sein de l’organisation.

«Ce n’est pas une surprise hier, c’est une autre étape et il y en a encore. Et j’espère que l’enquête du Bureau des enquêtes indépendantes va aller jusqu’au bout. Et j’espère que le DPCP va regarder toute la preuve qui a été amassée», déclare-t-il.