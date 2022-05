Montréal: l’opposition veut un retour des trottinettes en libre-service

S’il n’en tient qu’à l’opposition officielle, il serait possible de rouler en trottinette électrique à Montréal dès 2023. Après le fiasco de Bird et Lime, le parti propose que le tout soit cette fois géré par BIXI.

«Les trottinettes peuvent être une bonne alternative pour ceux qui sont moins enclins à prendre le vélo ou pour ceux qui veulent faire le dernier kilomètre entre le métro, la maison ou le travail», croit Alba Zúñiga Ramos, porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports actifs.

Elle a fait une sortie publique mardi afin de réclamer qu’un service de trottinettes électriques en libre-service avec ancrage soit déployé dans les rues de la métropole.

Ensemble Montréal déposera une motion à cet effet au prochain conseil municipal, qui se déroulera le 13 juin prochain.

«Il y a la crise climatique en ce moment à laquelle on doit faire face, et rapidement. On sait que les Villes doivent s’adapter et innover, et en transport actif, ça doit se faire rapidement», a insisté Mme Ramos.

Pour elle, BIXI a déjà fait ses preuves. Elle estime que l’organisme serait capable de gérer l’ajout de trottinette à sa flotte de façon sécuritaire pour le public, et dans le respect des règles en place.

«En allant de l’avant avec un projet-pilote, ça permettrait de soutenir un organisme local, qui est BIXI, et de lui permettre de prendre encore plus d’élan, tout en élargissant l’offre de mobilité», a-t-elle souligné.

En 2019, la Ville de Montréal avait permis à deux opérateurs, Bird et Lime de proposer leur service de trottinettes électriques en libre-service dans la métropole.

L’expérience n’a toutefois pas été renouvelée l’été suivant, en raison de leur «absence d'imputabilité face au respect des règles de stationnement». Seulement 20% des trottinettes étaient stationnés dans les endroits aménagés à cet effet, les autres étant disséminés à travers les trottoirs, parcs et autres aires publiques de la ville.

À la Ville, on indique que la proposition de l'opposition fera l'objet de discussions lors du prochain conseil municipal.

«On évalue les modalités pour déterminer la meilleure avenue à prendre concernant les trottinettes électriques à Montréal. Dans une optique et un réel désir d'offrir plus d'options de mobilité active et collective aux citoyens et aux touristes, toutes les idées allant en ce sens sont les bienvenues», a expliqué Marikym Gaudreault, attachée de presse au cabinet de la mairesse.