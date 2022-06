Plus de ressources réclamés pour les moins nantis de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Une personne sur deux vivant de l'aide financière de dernier recours affirme que l'inflation l'empêche de subvenir à l'ensemble de ses besoins essentiels. La Coalition pour les droits des personnes assistées sociales de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CDPAS) demande donc au gouvernement provincial d'en faire plus pour les personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté.

«Pour être capable de manger, je dois demander de l'aide à ma famille. Pour moi, ça me coûte, car j'ai toujours l'impression de mendier», a expliqué Nicole Baribeau, une prestataire de l'aide sociale.

Elle n'est d'ailleurs pas la seule à ne plus être en mesure de se nourrir adéquatement. Selon le sondage mené par la CDPAS, 47% des prestataires sont incapables de se nourrir adéquatement. «Des gens qui ne mangent qu'un repas par jour, ce n'est plus rare. Ça crée de l'anxiété», a expliqué Anthony Morin, le porte-parole de l'organisme.

Le montant alloué pour une personne seule, par le gouvernement du Québec, est de 726 $. «Il serait temps de le monter d'au moins 200$ par mois», juge M. Morin.

Ce dernier propose également d'autres solutions comme la création d'une prestation de 500 $ pour un retour en emploi. Cette mesure permettrait à la personne de payer les vêtements et accessoires de travail. Selon la CDPAS, il faudrait aussi augmenter les revenus de travail autorisés. En ce moment, un prestataire d’aide sociale ne peut gagner plus de 200 $ par mois sans être pénalisé. «On aimerait que ça passe à 300 $ et que 50 % des revenus nets supplémentaires ne soient pas coupés», a précisé le porte-parole de la Coalition.

L’inflation affecte également les travailleurs ayant de faibles revenus et les retraités. Depuis un an, le prix des pâtes alimentaires a bondi de près de 20 %, le pain de 12 %, la viande et les fruits de 10 % et les légumes frais de 8,2%.

L'impact est grand pour Moisson Mauricie. «On voit de nouveaux visages et ce n'est qu'un début. Les gens qui doivent composer avec une hausse de leur logement et des coûts de l'énergie ne peuvent plus arriver. Plusieurs essaient de s'en sortir sans demander de l'aide, mais lorsqu'ils n'arrivent plus à faire l'épicerie, on est là», a affirmé le président de Moisson Mauricie, Jean Pellerin.