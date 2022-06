Projet de Loi C-11: une occasion de corriger une «iniquité historique», selon PKP

Le projet de C-11 visant à réglementer les plateformes de diffusion numériques comme Netflix représente une occasion de corriger une injustice entre ces compagnies étrangères et les radiodiffuseurs canadiens.

C’est à tout le moins ce qu’a plaidé le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, lors d’une intervention devant le Comité permanent du patrimoine canadien mardi soir, lors d’une étude du projet de loi à Ottawa.

Selon lui, la Loi C-11 permettrait de corriger une «iniquité historique de plus en plus dramatique entre les plateformes de diffusion en ligne étrangères et les entreprises canadiennes».

Actuellement, les entreprises canadiennes, soumises aux règlements du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), doivent s’acquitter de plusieurs exigences, par exemple en termes de contenus, auxquelles échappent les plateformes numériques.

«La concurrence débridée des plateformes de diffusion en ligne comme Netflix, Amazon, Disney +, qui sont libres de toutes contraintes, et la réglementation écrasante du CRTC, je le répète, menace la pérennité de nos entreprises locales et, par conséquent, notre souveraineté culturelle et notre capacité d’informer avec rigueur les Canadiens et Canadiennes», a vivement déploré M. Péladeau devant le comité.

«Une solution bien simple existe. Au lieu de demander au CRTC une nouvelle réglementation tentaculaire truffée d’exigences ahurissantes, le législateur devrait plutôt aller à l’essentiel en privilégiant un régime réglementaire allégé où les plateformes de diffusion en ligne étrangères contribuent financièrement à notre écosystème médiatique», a-t-il poursuivi par la suite, en plaidant en parallèle en faveur d’un allégement des règles imposées par le CRTC.

Aux yeux du PDG de Québecor, il y a urgence d’agir. «71 % des adultes québécois sont abonnées à un service payant de diffusion en ligne, tandis que 66 % sont abonnés à un service de télédistribution», a-t-il souligné en citant des données de tirées d'une étude de l'Université Laval.

«Netflix s’est investi au Canada»

Aussi présent lors des audiences, le directeur des politiques publiques de Netflix au Canada, Stéphane Cardin, est venu rappeler que le géant de la diffusion en ligne investit déjà dans le contenu canadien.

«En fait, depuis 2017, nous avons investi 3,5 milliards $ au Canada pour des films et séries lancés sur Netflix», a fait valoir M. Cardin, en précisant que ce montant mêle tournages et acquisitions.

«Nous sommes préoccupés par l’approche rigide qui transposerait simplement la réglementation des groupes de radiodiffusion aux services de diffusion en ligne. Ce ne serait pas juste ou équitable. [...] Netflix n’aurait pas la possibilité de remplir ses exigences dans certaines catégories, comme les nouvelles ou la programmation sportive», a souligné M. Cardin.