Québec sur le podium des meilleurs restaurants au pays

Selon une publication du site «Canada's 100 best» publiée mardi, le Québec serait la deuxième province où l'on sert les meilleurs repas.

Même si la province ne se situe pas au sommet du palmarès, près d'une trentaine de ses restaurants se retrouvent sur la liste. Parmi eux, on compte le restaurant montréalais Mon Lapin, situé sur la rue Saint-Zotique Est. Dans une publication partagée sur Facebook, l'équipe a réagi de façon très noble à leur nomination, en soulignant le travail de tous les restaurateurs depuis les deux dernières années. «On a jamais trop compris les listes, mais on est ravis de célébrer TOUS les restos (sur la liste ou pas!) qui s'amusent tous les jours, qui offrent de belles conditions à leurs équipes, et qui font de notre province/pays un endroit pas mal cool» , peut-on lire sur la page du restaurant.

Dans le top 20, on peut aussi retrouver le Beba et le Monarque, deux autres restaurants montréalais.

Si le restaurant en tête de liste se situe en Colombie-Britannique, c'est l'Ontario qui rafle les honneurs avec plus de 30 restaurants sur la liste, suivie de près par le Québec.