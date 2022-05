Rapatrier et franciser: les défis de François Legault

Le congrès de la CAQ avait lieu en fin de semaine à Drummondville et François Legault a réitéré aux électeurs qu’il souhaitait obtenir un mandat fort en octobre afin de négocier avec Ottawa le rapatriement de tous les pouvoirs en immigration, surtout concernant le regroupement familial: bonne chance!

On peut déjà voir les conflits à l’horizon: la demande du Québec, déjà envié par plusieurs provinces pour la sélection de ses travailleurs qualifiés, ne sera pas reçue avec tambours et trompettes par Justin Trudeau, ni par les autres provinces.

Bien que le Québec gère la sélection des travailleurs qualifiés, l’immigration est une compétence partagée et le fédéral est responsable du regroupement familial, de l’immigration temporaire, des réfugiés et demandeurs d’asile. La catégorie du regroupement familial a d’ailleurs connu une hausse en 2020, passant, selon le ministère de l’Immigration, de la francisation et de l’Intégration, de 23,9% en 2019, à 30,9% en 2020. La catégorie des travailleurs qualifiés représentait quant à elle 50,6% de l’immigration.

Concrètement, qu’est-ce que le regroupement familial? Il s’agit d’une possibilité, pour un nouvel arrivant, de parrainer des membres de sa famille, soit son mari ou sa femme, conjoint ou conjointe, enfants, parents ou grands- parents. Il est aussi possible de parrainer de jeunes orphelins de sa fratrie, ses neveux ou nièces ou encore ses petits-enfants. Il est cependant impossible de parrainer un cousin de la fesse gauche ou une tante éloignée, contrairement à la croyance populaire. La personne qui parraine un ou des proches doit aussi s’engager à subvenir à leurs besoins financiers durant trois ans.

Des ressources seront nécessaires

Rapatrier la gestion de l’immigration afin de pérenniser la société francophone est une excellente idée, mais cela doit être fait de façon plus structurée qu’avec des vœux pieux. Il faudra franciser ces gens en ouvrant plus de classes, engager plus d’enseignants spécialisés et déployer des ressources partout au Québec. Parce qu’évidemment, les personnes parrainées sont moins nombreuses à parler français à leur arrivée que les travailleurs qualifiés.

Les enfants de moins de 16 ans, seront francisés dans les classes d’accueil, mais les adultes auront le choix de s’inscrire, ou pas, en francisation ou en alpha-francisation. Plusieurs parrainés – malheureusement souvent des femmes – ont eu moins accès à l’éducation dans leur pays d’origine et devront apprendre, en plus du français oral, à lire et à écrire, ainsi qu’à apprivoiser une nouvelle culture.

L’aide doit être bonifiée

Plusieurs études démontrent que le regroupement familial est bénéfique pour les personnes parrainées et celles qui parrainent leurs proches, mais ne serait-il pas primordial de s’assurer que ces gens, une fois au Québec, soient accompagnés par l’État, ne serait-ce que pour briser l’isolement, favoriser l’inclusion et la participation à la société d’accueil? Pour cela, il faudra rendre la francisation obligatoire et penser à bonifier l’allocation financière obtenue – 200$ par personne, par semaine –, ne permettant pas de subvenir aux besoins d’une famille en ces temps d’inflation. Pénurie de main-d’œuvre oblige, il est certain qu’entre la francisation ou un emploi à 20$ de l’heure, plusieurs iront travailler.

On le constate sur le terrain: les cours de francisation de jour sont moins fréquentés et ceux de soir sont surchargés. Les gens travaillent pendant la journée et se francisent le soir, épuisés. Obtiendront-ils les mêmes résultats que s’ils touchaient un revenu adéquat et pouvaient se concentrer sur leur francisation? J’en doute.

Beaucoup de chantiers attendent le gouvernement, et ce, seulement si le Canada accepte ses doléances. N’oublions pas que le Québec n’a pas le dernier mot, et n’en déplaise au gouvernement, il serait surprenant que le vent tourne...

Tania Longpré, doctorante, consultante, chargée de cours et enseignante en francisation, Repentigny