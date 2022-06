Sauver et soigner les animaux exotiques abandonnés

Depuis mars 2020, l’adoption d’animaux est en hausse au Québec. Certains ont opté pour un chien ou un chat, mais d’autres se sont dirigés vers un animal exotique. Toutefois, le nombre d’abandons s’est également multiplié.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Une des missions d’Éducazoo c’est bien sûr d’accueillir ces animaux qui cherchent une famille, mais c’est également de faire de la sensibilisation pour prévenir l'abandon», explique Joanie Asselin, propriétaire et biologiste chez Éducazoo.«On ne veut pas que les gens n’adoptent pas d’animaux, on veut simplement qu’ils adoptent le bon animal qui correspond à leur rythme de vie.»

Plusieurs individus se sont tournés vers les animaux pour leur tenir compagnie pendant la pandémie de la COVID-19. Toutefois, lors du retour graduel à la norme avec le retrait progressif de mesures sanitaires, et la baisse de télétravail, certains ont réalisé ne pas avoir assez de temps à accorder à un animal de compagnie, et ont donc choisi de s’en départir.

Joël Lemay / Agence QMI

«Notre but n’est pas de garder ici en habitat, on aime les sortir aller rencontrer les gens et les faire découvrir», dit la biologiste. «Je pense que c’est par la sensibilisation et la découverte de ces espèces qu’on développe l’envie de les protéger.»

Éducazoo est le seul refuge au Québec qui est autofinancé, c’est donc dire que les deux dernières années de pandémie ont été difficiles pour le refuge.

«J’ai une équipe incroyable qui a mis la main à la pâte, on a développé le service d’animation virtuelle et on a eu beaucoup d’aide du public», raconte Mme Asselin. «Nous en sommes sortis plus forts.»