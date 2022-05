Un nouveau poste de police à Rimouski

Les policiers de la Sureté du Québec (Q) qui protègent les citoyens de Rimouski et des environs pourront bientôt quitter quartier général local de la police pour un tout nouveau poste de police mieux adapté à leurs besoins.

Depuis cinq ans maintenant, les policiers de Rimouski-Neigette travaillent au quartier général de la Sûreté du Québec dans le secteur de Nazareth. Mais en raison de la configuration des lieux, le bâtiment ne correspondait pas du tout à leurs besoins.

«C’était temporaires que les policiers étaient localisés à cet endroit, a commenté le porte-parole de la SQ, Claude Doiron. Aujourd’hui on a un beau bâtiment (qui) va savoir accueillir les policiers, et le public bien sûr, dans un espace de travail beaucoup plus adéquat».

Au total, 65 officiers travailleront dans le nouveau bâtiment. Onze civils se joindront à eux, ainsi que deux cadres et une intervenante du CAVAC.

«Une femme qui a déjà le courage de dénoncer, par exemple, de la violence conjugale, qui vient ici, n’a pas besoin d’aller à 56 places, d’appeler et de rappeler pour savoir à qui s’adresser. Les gens sont ici, a fait valoir la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault. Ça va tout à fait dans la philosophie qu’on est en train d’installer depuis quatre ans, d’adapter le système aux victimes plutôt que de demander aux victimes de s’adapter au système.»

Le bâtiment aura coûté 15 millions $ et est équipé à la fine pointe de la technologie.

Situé entre l'autoroute 20 et route 232, le terrain a été choisi pour son emplacement.

Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de découverture de services, les policiers se donneront trois jours pour déménager. Le tout devrait être complété pour le 9 juin.