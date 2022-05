Un virage vert dans les déplacements se fait sentir aux Îles-de-la-Madeleine

Avec la flambée des prix du carburant, qui a frôlé les 2,23 $ le litre il y a deux semaines aux Îles-de-la-Madeleine avant de se stabiliser à 2,13 $ puis de remonter à 2,20 $, mardi, la demande pour les véhicules écoénergétiques est en forte progression.

Selon Richard Poirier, directeur des ventes chez LEDS Multiservices, à Cap-aux-Meules, représentant des concessionnaires Ford, Toyota et Hyundai, les véhicules électriques, hybrides ou hybrides rechargeables comptent désormais pour le quart de son carnet de commandes.

«Depuis environ la mi-avril, avec la hausse fulgurante du prix de l’essence, la demande a doublé, affirme le vendeur. C’est rendu un char sur quatre au carnet de commandes. V’là un mois, c’était environ un char sur 10.»

Cependant, les délais pour l’achat d’une voiture électrique vont de deux à trois ans, en raison d’une pénurie des minerais nécessaires à leur fabrication. «La demande dépasse l’offre», résume M. Poirier, précisant que le délai de livraison varie entre six et 12 mois pour un véhicule hybride.

100 % électrique

Chez Chevrolet Buick GMC de l’Archipel, toujours aux Îles, on rapporte une croissance de 90 % des ventes de véhicules électriques. Le directeur des ventes de l’entreprise, Michel Thériault, parle d’une moyenne d’un véhicule par semaine, depuis le mois de mars, contre un à deux pour toute l’année précédente.

«Chez ceux qui hésitaient, le prix de l’essence a fait son effet, dit-il. Et il y a aussi l’annonce de la baisse de la subvention du gouvernement du Québec, qui passera de 8000 $ à 7000 $ au 30 juin, qui a servi d’élément déclencheur. La crainte que le fédéral emboite le pas les a poussés à aller de l’avant.»

De son côté, Bernard Vigneau, propriétaire de l’entreprise Éco Vélo des Îles, note que l’engouement pour le vélo électrique est passé, pour certains, de mode à nécessité. «On en voit de plus en plus qui achètent un vélo électrique pour leurs déplacements quotidiens: travail, commissions, etc. La plupart des gens travaillent à moins de 5 km. Le vélo électrique peut être très pratique pour ça, parce que ce ne sont pas de longs parcours.»