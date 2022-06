Varennes se dote d’un camion de pompier électrique

La Ville de Varennes a passé une commande pour se doter du premier camion de pompier entièrement électrique en usage au Québec et l'un des rares en Amérique du Nord.

Le véhicule sera fabriqué en Floride, mais assemblé à Saint-François-du-Lac, dans le Centre-du-Québec.

Il s'agira non pas d'un camion pompe, mais d'un camion d'urgence multifonction.

«Le camion va avoir une capacité de batteries de 315 kW, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire 400 km sur la route où être en attente pendant environ 48 heures sans avoir besoin de partir sa génératrice», a expliqué François Proulx, président du groupe 1200 Degrés.

Le véhicule d'urgence coûtera cependant 2,3 millions $, soit 50 % de plus qu'un véhicule conventionnel, bien que ceux-ci connaissent aussi une forte inflation.

«Vous aurez compris qu'il y a une différence de coût qui est appréciable, mais nonobstant ça, Varennes veut donner l'exemple comme on le fait depuis longtemps. Il y a un écart, soyons francs, de 800 000 $, mais on voulait absolument donner l'exemple et on a donné le GO le mois passé», a indiqué le maire Martin Damphousse.

La Ville a entrepris depuis plusieurs années de convertir à l'électricité sa flotte de véhicules de service. Selon le maire, la santé financière de la ville est bonne et le prix du camion de pompier ne se répercutera pas sur le compte de taxes des citoyens.

Le véhicule d'incendie électrique sera livré d'ici un an et demi. Le maire a confiance de ne pas avoir à faire face à de mauvaises surprises pour son entretien futur. Le fabricant assure à cet effet que tout a été prévu. Non seulement les pompiers, mais aussi les employés municipaux d'entretien mécanique auront droit à une formation.