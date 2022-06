Après Berlin, l’ambassadeur Stéphane Dion se dirige vers la France

Après avoir été ambassadeur en Allemagne, Stéphane Dion devient l’ambassadeur du Canada en France, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau.

Stéphane Dion, qui avait occupé le poste d’ambassadeur du Canada en Allemagne de 2017 à 2022, continuera son travail en tant qu’envoyé spécial du premier ministre auprès de l’Union européenne et de l’Europe, a précisé le bureau du premier ministre par communiqué.

«Stéphane Dion est un diplomate chevronné et un fonctionnaire dévoué. Au cours de sa brillante carrière, il a servi notre pays avec honneur et dignité, et je sais qu’il continuera de promouvoir nos intérêts et nos valeurs communes en tant que représentant du Canada en France et mon envoyé spécial en Europe», a vanté le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

L’ancien ministre des Affaires étrangères de 2015 à 2017 sera accrédité à Monaco et remplacera l’actuelle présidente de la direction de la Banque de développement du Canada (BDC), Isabelle Hudon.

Il avait auparavant été chef du Parti libéral du Canada et chef de l’opposition officielle à la Chambre des communes de 2006 à 2008, pendant le premier mandat minoritaire de Stephen Harper.