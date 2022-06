Chiens bruyants : des locataires d’un HLM de Saguenay n’en peuvent plus

Malgré l’accumulation des plaintes, la présence de deux chiens dans un 4 1/2 d’un HLM de la rue Nil-Tremblay, à Saguenay, dérange depuis plusieurs mois non seulement les locataires de l'immeuble, mais aussi le voisinage.

La propriétaire des bêtes serait absente depuis des semaines.

«Ils hululent, ils hurlent et ça n'a juste pas de bon sens. Jour et nuit. Je n'imagine pas les locataires qui restent juste en bas, moi je les entends et je reste au 3e de l'autre bloc et je sais que celle qui reste dans la maison là-bas les entend aussi et c'est quand même à un coin de rue», a expliqué à TVA Nouvelles une résidente de l’immeuble voisin.

«Les chiens n'arrêtent pas de japper et c'est tannant», s'est plaint un autre voisin, poussé à déménager à cause du vacarme.

Plusieurs résidents et voisins ont contacté la police de Saguenay au cours des derniers jours pour signaler les bruits dérangeants.

«Apparemment, il y a une personne qui vient s'en occuper, mais pas vraiment à tous les jours et quand il a été au moins 4 ou 5 jours à ne pas venir les chiens se mettaient à chigner», a rapporté une dame.

Le Service de police de Saguenay a confirmé avoir effectivement reçu des appels de plaintes à ce sujet.

«Ils disaient qu’ils étaient inquiets parce qu’il y avait des animaux qui étaient laissés à eux-mêmes dans un logement. En faisant une petite enquête de voisinage, on s’est rendu compte qu’il y avait des gens qui prenaient soin des animaux», a expliqué Andréanne Nolin, porte-parole du Service de police de Saguenay.

Une amie de la propriétaire qui réside dans le même immeuble a d’ailleurs confié sous le couvert de l’anonymat à TVA Nouvelles qu’elle s’occupe des chiens en alternance avec un ami.

«Ils ont de l’eau, ils ont de la nourriture, ils ne sont pas maltraités. C’est sûr, ça jappe des chiens», a-t-elle dit.

Toutefois, l'Office municipal d'habitation (OMH) continue de cumuler les plaintes de voisins incommodés par les bruits incessants.

«On est sur le dossier, on a transmis le dossier à nos procureurs pour réentreprendre des démarches auprès du tribunal administratif», a confirmé la responsable des plaintes à l'OMH, Ariane Villeneuve.

Le dossier avait déjà été traité par l’OMH en 2017. Des interventions avaient d’ailleurs été effectuées pour remédier à la situation.

«On était allé chercher au tribunal administratif une ordonnance de maintien de tranquillité des lieux qui a quand même bien fonctionné pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais je pense que la situation s'est vraiment détériorée», a poursuivi Mme Villeneuve.

D'autant plus que les règlements ne sont pas tous respectés.

«C'est un animal de compagnie dans le règlement d'immeuble. Par contre, je vous dirais que je ne peux pas aller au tribunal administratif à la simple contravention d'immeuble, il faut que je démontre mon préjudice», a-t-elle détaillé.

«Si on pense que l'animal est abandonné et qu’il n’y a personne qui s'en occupe, c'est le MAPAQ qui a légalement le pouvoir de faire quelque chose. Si vous pensez que les animaux sont avec quelqu'un dans l'appartement, mais qu'ils vous dérangent, c'est la gestion animalière, donc la SPCA pour la Ville de Saguenay, qui va gérer cette problématique-là en allant voir les gens pour dire que leur animal dérange», a expliqué la directrice générale de la SPCA Saguenay, Mélanie St-Gelais.