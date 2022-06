Circuit électrique: les tarifs des bornes de recharge pourraient fortement augmenter

Les propriétaires de voitures électriques risquent bientôt de devoir payer plus cher pour faire l’usage des bornes de recharge publiques de Circuit électrique.

La société d’Hydro-Québec, chargée de la gestion du réseau de quelque 3500 bornes de recharge de la province, vient de se doter d’une nouvelle structure tarifaire qui permettra dorénavant de modifier les frais de recharge, deux fois par année, tant à la hausse qu’à la baisse.

À la discrétion des propriétaires

Ainsi, à compter d’aujourd’hui, le 1er juin, les propriétaires (municipalités, commerces, hôtels, etc.) des quelque 2800 bornes de niveau 2 (standard ou de 7 kW) que compte le Québec pourront facturer jusqu’à 3 $ l’heure (taxes incluses), pour une séance de recharge, ou un tarif fixe de 10 $, sans égard à la durée de la recharge.

Hydro-Québec se défend d’ouvrir ainsi la porte à une hausse de tarifs. Cette décision de hausser ou non les tarifs appartiendra, insiste-t-elle, à ses « partenaires », propriétaires publics ou privés des trois quarts des bornes de recharge de la province.

« Le tarif pourra augmenter dans certains cas, diminuer dans d’autres, et même devenir gratuit pour les partenaires qui désirent offrir ce service, ce qui ne pouvait pas se faire avant », explique son porte-parole, Jonathan Côté.

Les tarifs de recharge étaient demeurés inchangés depuis 2016. Son tarif horaire s’élevait jusqu’à présent à 1 $ l’heure (taxes incluses), tandis que son tarif forfaitaire était limité à 2,50 $.

Multipliés par trois voire quatre

On parle donc, avec la nouvelle structure, d’une possibilité de tripler le tarif horaire actuel et d’un tarif forfaitaire pouvant devenir quatre fois plus élevé qu’actuellement.

À titre de comparaison, en Ontario, le tarif horaire s’élève présentement à 2 $ (taxes incluses) et le tarif forfaitaire, à 4 $.

Qu’à cela ne tienne, Hydro-Québec fait valoir qu’une telle modification tarifaire était devenue nécessaire pour assurer la pérennité du réseau et accroître le nombre de bornes.

Révisés deux fois l’an

Dorénavant, les bornes standard pourront voir leurs tarifs être modifiés deux fois l’an, à date fixe, les 1er juin et 1er décembre.

Conformément au règlement adopté par Québec, les tarifs de recharge des bornes rapides (24 à plus de 100 kW) sont, eux, indexés une fois l’an, en début d’année.

La dernière indexation date de février dernier.