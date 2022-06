Corps retrouvé à Nicolet: Jason Martel libéré sous conditions

Un des deux accusés en lien avec la découverte sordide du corps de Florent Duhamel, enterré dans la cour d’une résidence de Nicolet, la semaine dernière, a été remis en liberté mercredi en attendant la suite de son procès pour outrage à un cadavre

À sa sortie du palais de justice, il a dit n'avoir rien fait du tout et avoir eu peur de ne pas être libéré. Il a ajouté avoir vu des choses que personne ne devrait voir, faisant ainsi référence au second accusé, son père Pascal Martel, qui serait davantage impliqué dans cette sordide histoire.

D'ailleurs, pour les proches de Jason Martel, il ne fait aucun doute que cette version est la bonne. «C'est clair, net et précis. C'est une grosse victime», a commenté une amie de la famille, Isabelle Girard.

Un des frères de Jason Martel, Brian Scopellitti, va plus loin. «Il va se sentir libéré quand l'autre sera plus dans nos vies. Ça va être un plus pour toute la famille. On va enfin pouvoir redevenir une famille, mais sans lui.»

Le jeune homme et son père ont été arrêtés vendredi après la découverte d'un corps enterré dans la cour d'une maison de la rue Monseigneur-Courchesne.

La victime, un homme dans la cinquantaine, vivait avec une déficience intellectuelle.

Le père et le fils sont pour le moment accusés d'outrage à un cadavre. Les proches décrivent le père comme un homme manipulateur et violent. «C'est une personne qui est contrôlant. Je l'ai déjà traité de monstre», a raconté Mme Girard.

«Il infligeait la terreur à tout le monde», a ajouté M. Scopellitti en soulignant avoir fui Pascal Martel il y a trois ans. Je suis là aujourd'hui pour en parler de ce que j'ai vécu, pour qu'ils sachent que c'est pas un père.»

Jason Martel devra respecter un couvre-feu, ne pas posséder d'arme, ni faire usage d'alcool ou de stupéfiants. Il sera de retour en cour le 28 juin prochain.