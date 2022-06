Créons 5000 emplois pour les personnes handicapées

C’est la semaine des personnes handicapées. Une autre. C’est une belle semaine, mais pourquoi ne pas en faire une formidable cette année?

Il y a pénurie de main-d’œuvre : je ne vous l’apprends pas Il y a 114 664 personnes handicapées sur le Programme de solidarité sociale: ça, vous le saviez?

L’immigration est une solution à la rareté de la main-d’œuvre, c’est sans équivoque. Mais il y en a une autre, complémentaire, et par des gens d’ici qui ne demandent qu’à contribuer. Si le gouvernement du Québec mettait tous les ingrédients en place, je suis convaincu que nous pourrions créer 5000 emplois pour les personnes en situation de handicap au cours des 5 prochaines années.

Milieu adapté

La plupart des 114 664 personnes handicapées n’ont pas la capacité de travailler. Mais dans un milieu adapté, oui, le défi d’intégrer au travail 5000 d’entre eux est réalisable. Mais pour rendre possible ce projet, il faut une volonté gouvernementale associée à une concertation de plusieurs partenaires.

Le ministre Jean Boulet a déjà fait un premier geste concret en proposant le programme Revenu de base (PRB) qui sera en vigueur en 2023. Ainsi, les prestataires du Programme de la sécurité du revenu, qui y sont depuis 5 ans, pourront travailler sans être trop pénalisés. Par exemple, si une personne acceptait un emploi à 15$/h, elle pourrait compter sur un revenu brut de 32 500 $ à 37 500 $ en fonction du nombre d’heures de travail par semaine, tout en conservant les avantages et la sécurité offerte par le Programme de solidarité sociale.

Le gouvernement doit faire plus

Mais pour créer ces 5000 emplois, le gouvernement du Québec devra en faire un peu plus, mais croyez-moi, l’effort en vaut la chandelle :

- Majorer les ressources du programme Contrat d’intégration au travail (CIT) et du programme de subventions aux entreprises adaptées (PSEA);

- Offrir des ressources additionnelles aux SEMO, les organismes qui offrent des services d’aide è l’emploi et de placement pour les personnes handicapées pour leur permettre de bien conseiller ces 5000 personnes;

- Faire la promotion des emplois potentiels auprès des prestataires du Programme de solidarité sociale;

- Encourager les entreprises du Québec à développer des partenariats d’affaires avec les entreprises adaptées;

- Soutenir les projets créateurs d’emplois proposés par les entreprises adaptées.

Brassons ensemble cette belle recette et vous verrez des résultats concrets: des gens qui retrouveront la dignité et des revenus plus importants, des employeurs qui trouveront une solution à la rareté de la main-d’œuvre et une hausse du PIB du Québec de près de 200 millions $ par année à l’échéance du projet.

Voilà un passionnant chantier résumé en 400 mots. Un projet pour changer la vie de 5000 personnes et leur famille.

J’y crois avec passion. Et vous? Bonne semaine!

Gabriel Tremblay, Directeur général de Groupe TAQ et impliqué dans l’intégration au travail des personnes handicapées depuis 32 ans