Crimes violents : Les demandes d’aide explosent, les délais s’allongent

En deux ans, il y a eu environ 15 000 interventions de plus dans les Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

La pandémie et la hausse importante des cas de violence conjugale n’y sont pas étrangères.

En 2018-2019, le CAVAC de la région de Québec a effectué 58 038 interventions. Depuis le début de la pandémie, ce nombre a bondi de 29% et se situait en mars dernier à 74 831.

«C'est exponentiel, c'est vraiment une grande hausse », s'exclame Nadia Morin, directrice générale du CAVAC de la Capitale-Nationale.

Près de 75% de ces dossiers sont des cas de violence conjugale. Les responsables de l'organisme affirment que la santé mentale des usagers a été mise à rude épreuve pendant le confinement.

«L'isolement était plus important et l'emprise à ce moment prend beaucoup plus de place. (...) C'est en lien direct avec la fin du confinement où les femmes ont pu sortir de chez elles et fuir. Il y a un lien assez grand avec le contexte de séparation», explique Myriam Dubé, chercheuse aux Recherches appliquées et interdisciplinaires sur les violences intimes, familiales et structurelles.

En plus des drames conjugaux, le nombre d'événements violents majeurs sur le territoire est aussi important. On pense notamment à l’attaque au Centre culturel islamique de Québec, à la disparition des sœurs Carpentier ou à la tuerie du Vieux-Québec.

«C'est évident que pour notre CAVAC ça a amené une pression sur les services car ça a impliqué plusieurs témoins, familles, proches des victimes», affirme Mme Morin.

Même si le nombre d'employés a doublé au cours des dernières années, les délais de traitement continuent de s'allonger.

«Il y a 4 ans, on parlait de 4 semaines d'attente. Actuellement ça peut varier entre 8 ou 10 semaines», explique la directrice générale du CAVAC de la Capitale-Nationale.

Avec l'annonce récente de la création d'un tribunal spécialisé en violence sexuelle, le Centre d’aide s'attend à voir sa charge de travail encore augmenter.