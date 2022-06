Déménagement: les locataires en quête de loyers moins chers

La quête d’un loyer moins cher et les mutations professionnelles seraient les deux principales raisons qui motiveraient les Québécois à déménager cet été, selon un sondage de HelloSafe.

Ainsi, 38,4 % des répondants quittent leur appartement afin de trouver des logements moins dispendieux et 26,5 % le font en raison d’un changement de localisation imposé par l’employeur.

D’autres, à hauteur de 18,1 %, déménagent pour habiter un autre quartier.

La Fête du déménagement, un mauvais moment pour déménager

Par ailleurs, le tiers des répondants ont rapporté ne pas vouloir déménager le 1er juillet en raison «des prix trop élevés ce jour-là», se rapportant aux tarifs demandés par les déménageurs.

En contrepartie, seulement 16,5 % des interrogés craignent les encombrements routiers du 1er juillet.

Alors que 40,2 % des répondants disent ne pas donner d’importance aux prix des prestations de déménagement, 38,4% des sondés ne seraient pas disposés à verser plus de 100 $ par heure lors de leur déménagement.

Le sondage a été mené auprès de 448 participants entre le 1er mai et le 31 mai 2022, inclusivement. «Afin de garantir les résultats les plus précis possible, nos analystes de données se sont basés sur un échantillon probabiliste représentatif de la population québécoise pour mener ce sondage», est-il détaillé sur le site de Hellosafe.