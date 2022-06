Devenir propriétaire un jour: les Canadiens locataires sont pessimistes, selon un sondage

La moitié des Canadiens locataires de leur logement estiment qu’il est peu probable qu’ils deviennent propriétaires un jour, selon un sondage réalisé pour le compte des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

Bien que la variabilité des réponses laisse entrevoir une lueur d’espoir, plusieurs répondants semblent avoir le moral dans les talons en raison de la situation immobilière. De fait, 69 % des personnes sondées imputent leur incapacité à s’acheter une propriété à l’instabilité de leurs revenus et 84 % à leur incapacité de payer une mise de fonds initiale.

Si plusieurs sont particulièrement pessimistes devant la flambée des prix et la constriction de l'accès à la propriété, d’autres sont plus optimistes. En effet, 21 % de la seconde moitié croient qu’il est «très probable».

En contrepartie, 29% jugent qu’il est «assez probable qu’ils accéderont au marché immobilier».

«L'achat d'une propriété demeure une priorité pour bien des gens, mais il s'agit d'un objectif de plus en plus difficile à réaliser», a constaté Doretta Thompson, cheffe du développement de la littératie financière à CPA Canada.

Les propriétaires aussi pessimistes

Du côté des propriétaires, 81 % d’entre eux se jugent incapables d’assumer le coût des rénovations, tandis que 89 % font de la hausse des taux d’intérêt leur principale inquiétude, un constat qui ne surprend pas.

De plus, 46 % des propriétaires «peinent à assumer les coûts d'entretien de base» et 60 % disent que «les rénovations que nécessite leur habitation constituent un enjeu».

Par ailleurs, selon les chiffres du sondage, les femmes «sont plus susceptibles que les hommes de voir les facteurs liés à la propriété comme des défis».

De ce fait, 93 % des femmes sollicitées pour le sondage se disent préoccupées par la hausse des taux d’intérêt, alors que ce pourcentage chez les hommes est de 85 %. Aussi, 86 % des femmes se disent inquiétées par la mise de fonds, contre 81 % chez les hommes. Pour les parents hébergeant un ou plusieurs de leur enfant d’âge adulte, 31 % jugent que «cette situation est due à la cherté des logements».

En contrepartie, les milléniaux et la génération Z croient fortement pouvoir acheter une maison un jour, à 75 % et à 70 % respectivement.

Cet optimisme ne se transpose pas chez les «Boomers» (38 %) et la génération X (13 %)

Le sondage, sollicitant 2000 personnes au total âgées de 18 ans et plus, a été mené en ligne sur la plateforme IPSOS Omnibus entre le 24 mars et le 4 avril 2022.

Le communiqué faisant part du sondage a détaillé que «les données combinées ont été pondérées en fonction de l’âge, du sexe, du niveau d’étude et de la région» afin que la composition de l’échantillon reflète celle de la démographie canadienne.