Fuite de gaz : Un secteur commercial et résidentiel paralysé à Trois-Rivières

Un secteur commercial et résidentiel de Trois-Rivières a été paralysé pendant une partie de la journée, mercredi, en raison d’une fuite de gaz.

Vers 10h45, les pompiers ont reçu un appel concernant une fuite de gaz causé par des travaux d’excavation derrière le Walmart sur le boulevard des Récollets.

Environ 25 pompiers ont dû travailler pendant plus de 3 heures pour parvenir à colmater la fuite. Le dossier a ensuite été transféré aux équipes d’Énergir.

Par prévention, Hydro-Québec a aussi été appelée à couper le courant dans un rayon de 500 mètres, privant d’électricité environ 1000 clients de 11h10 à 14 h.

La police de Trois-Rivières était aussi présente afin de faire la circulation. En raison du périmètre de sécurité, le mouvement vers l'ouest a été interrompu sur le boulevard Gene-H.-Kruger.

Les employés et les clients du Walmart, des commerces de la Plaza Royale et de Gauthier Fleurs et Jardins ont été évacués. Sans avoir été évacués, d'autres commerces à proximité ont dû mettre leurs activités sur pause en raison de la panne.

À la hauteur de la côte Richelieu, on a demandé aux résidents de fermer leurs fenêtres, d'arrêter la ventilation et de rester à l'intérieur. Les mêmes consignes ont été émises pour l'école primaire Laviolette.

Les pompiers ont finalement terminé leur travail à 14 h après s'être assuré qu'aucun gaz n'avait migré vers un autre bâtiment.

Les autorités ont aussi dû gérer une autre fuite de gaz mercredi, également causée par des travaux d’excavation, cette fois-ci du côté du secteur de La-Vérendrye.

Pour cette opération, ce sont 12 pompiers qui ont été mobilisés. Il y a aussi cinq immeubles et un commerce qui ont été touchés par les évacuations.

Dans les deux cas, il n'y a eu aucun blessé, ni aucun malaise, ni aucun transport à l'hôpital.