«HPI (Haut Potentiel Intellectuel)»: une policière surdouée et drôle

«HPI (Haut Potentiel Intellectuel)», une nouvelle série qui nous vient de France, met en scène Audrey Fleurot en policière décalée et franchement hilarante... en plus d’être supérieurement intelligente.

Femme de ménage de nuit, Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) est mère monoparentale de trois enfants. Alors qu’elle œuvre dans les bureaux du commissariat de Lille (une ville du nord de la France), elle jette un œil sur le dossier de l’assassinat d’un homme. Et laisse une note aux enquêteurs.

Car, avec son QI de 160, Morgane est surdouée, super intelligente. En langage médical, elle possède un «haut potentiel intellectuel». Concrètement, cela se traduit par une attention aux moindres détails, une vivacité d’esprit peu commune et une habileté à la déduction impressionnante. Évidemment, la note qu’elle laisse pousse la commissaire Céline Hazan (Marie Denarnaud) à la convoquer afin de lui offrir un travail, celui d'accompagner l'inspecteur Karadec (Mehdi Nebbou) et de devenir consultante. Mais voilà, Morgane n’aime pas l’autorité. Sa relation avec Karadec va donc s’avérer pour le moins complexe... et drôle.

PHOTO COURTOISIE

Processus évolutif

«Le projet m’est parvenu très en amont, a expliqué Audrey Fleurot lors d’une entrevue avec l’Agence QMI. La première version était très inaboutie. [...] C’était une série policière – une femme de ménage avec 160 de QI –, mais pas une comédie. Ça me m’intéressait pas plus que ça parce que j’avais l’impression qu’il s’agissait d’épisodes policiers un peu vieillots, en tout cas, pas d’une série que j’ai envie de regarder.»

Mais l’actrice ne peut se débarrasser facilement du personnage découvert lors de sa lecture. «Je me suis dit que ça pouvait m’intéresser si on en faisait une comédie et j’ai repris rendez-vous avec les producteurs», s’est-elle souvenue.

PHOTO COURTOISIE

Très connue pour son incarnation de la Dame du Lac dans la série culte «Kaamelott», la comédienne propose alors aux créateurs de «rapprocher "HPI" de mon humour. L’idée aussi de parler des "invisibles": une femme qui va de petits boulots en petits boulots, une mère célibataire... Je trouvais que c’était tout un pan de la société qui n’était pas tellement représenté à la télévision.»

«J’étais très attachée à son côté anti-policiers, à son rapport compliqué à l’autorité. J’avais envie d’exacerber tous ces ingrédients, mais dans une comédie. J’avais l’impression que c’est ce qui pouvait faire la différence avec d’autres séries du même type. C’est vraiment une question de chance et j’ai pu ramener le personnage à moi, dans l’écriture, à ce dont j’avais envie à ce moment-là.»

PHOTO COURTOISIE

Une série comique menée par une femme est une exception, née de la volonté d’Audrey Fleurot de proposer un autre regard aux téléspectateurs. «J’avais très envie d’inverser les rapports traditionnellement donnés au personnage masculin et au personnage féminin.»

«Je recevais énormément de scénarios de comédies romantiques mettant en scène un homme "adulescent" et une femme psychorigide. Ça ne m’intéresse pas, je ne me reconnais pas là-dedans et j’ai l’impression de l’avoir vu mille fois».

Pas de doute, avec son personnage de Morgane dans «HPI (Haut Potentiel Intellectuel)», Audrey Fleurot a brisé le moule... et on s’en réjouit.

«HPI (Haut Potentiel Intellectuel)» débute sur addikTV le 1er juin