Inflation : «on a n’a pas conscience de ce qu’il se passe»

Interrogé dans l’émission «À vos affaires», Simon Brière est revenu sur l’impact de la hausse du taux directeur sur la population.

«On a une forme d’insouciance, on a n’a pas conscience de ce qu’il se passe», dit Simon Brière, stratège de marché chez R.J. O’Brien.

Les hausses de taux, et notamment celle du taux directeur ne sont pas prêtes de s’arrêter.

«Une hausse de 50 points de base» est prévue lors de la prochaine rencontre de la banque centrale, en juillet, prévient M. Brière.

Décalage

«Lorsque l’on regarde les projections sur l’inflation, on a tendance à dire que si l’on est à 6% d’inflation, les taux d’intérêt ne devraient pas être si loin de ça», explique l’expert, mais «là on a beaucoup d’inflation et d’attente d’inflation, mes les taux d’intérêt sont encore historiquement très bas.»

Exemple

Pour mieux visualiser l’impact d’un taux directeur qui grimpe, voici des projections théoriques sur l’augmentation d’un prêt hypothécaire.

Sur une hypothèque de 400 000$ sur 25 ans, un paiement mensuel sur un taux à 2,9% se rapprocherait de 1870$, contre environ 2260$ sur un taux à 4,7%, comme on peut le voir de nos jours.

Le prix des denrées de première nécessité connait également un grand bond, comme le riz, le maïs ou le riz. Ceci s’explique par plusieurs facteurs, notamment une mauvaise saison qui a réduit les productions, ce qui, par la loi de l’offre et de la demande, a fait augmenter les prix.

Retrouvez l’intégralité de l’entrevue avec Simon Brière, stratège de marché chez R.J. O’Brien dans la vidéo ci-dessus.