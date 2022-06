Intentions de vacances des Québécois: Les régions de Québec et Charlevoix très populaires

La majorité des Québécois (67 %) ont l’intention de prendre des vacances cet été, et malgré la hausse du prix de l’essence, l’automobile reste le moyen de transport qui sera le plus utilisé pour se rendre à destination (69%).

C’est ce que démontre un sondage de CAA-Québec sur les intentions de vacances des Québécois.

Si 43% d’entre eux ont admis que le prix du litre d’essence aura un impact sur la planification de leur voyage, 37% prévoient se rendre moins loin et seulement 11% ont choisi de rester à la maison.

«C’est une proportion très minime qui a mentionné vouloir rester à la maison en raison du prix de l’essence. Là où on voit peut-être une différence un peu plus marquée, c’est dans les activités à destination. Si par exemple un Québécois part de Montréal et se rend en Gaspésie, il va peut-être être davantage sédentaire à destination», explique Nicolas Ryan, porte-parole de CAA-Québec.

Le Québec sera d’ailleurs très populaire encore cette année, alors que près d’un vacancier sur 2 (45 %) y passera ses vacances estivales. Les régions de la Gaspésie, de Québec et de Charlevoix sont particulièrement prisées par les voyageurs, qui entendent accorder 300 $ de plus que l’an dernier en moyenne à leur budget de vacances.

Mais ce ne sont pas tous les Québécois qui visiteront notre belle province. Plusieurs se tourneront plutôt vers nos voisins du sud

«On a un 10 % qui va aller aux États-Unis. L’été dernier c’était 1 % seulement», précise M. Ryan.

Les voyages par avion effectuent aussi un retour en force. 15 % des voyageurs ont l’intention de s’envoler vers leur destination. Des chiffres qui s’approchent des 19 % observés avant la pandémie, en 2019.

Les destinations vacances envisagées :

• Au Québec : 65%

Gaspésie (21 %), Charlevoix (17 %), Québec (14 %)

• Autre province canadienne : 11%

• États-Unis : 10%

• Europe : 5%

• Caraïbes et Mexique : 2%