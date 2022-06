Kate Moss applaudit Johnny Depp à Londres

Kate Moss a applaudi Johnny Depp à Londres hier soir. Et ce n’était pas, comme pour le procès Depp/Heard dans lequel elle a témoigné en tant qu’ex-compagne, elle en Grande Bretagne et lui aux États-Unis.

L’acteur, qui aime aussi faire de la musique, était bien en chair et en os sur la scène du Royal Albert Hall pour jouer avec son pote Jeff Beck.

Au lieu de rester de l’autre côté de l’Atlantique en attente du jugement de son éprouvant procès contre son ex-femme Amber Heard, le Pirate des Caraïbes a foncé dans un avion pour se rendre au Royaume-Uni dès le premier jour des délibérations du jury. Et c'est d'abord à Sheffield qu'il s'est rendu dimanche pour rejoindre son ami guitariste en tournée. Et il l'a suivi jusqu'à Londres, où il a joué deux soirs de suite, dans la mythique salle de la capitale.

Et c’est mardi que Kate Moss est venue le voir, au Royal Albert Hall de Londres. Le New York Post avance que ce serait à l’invitation de Johnny Depp que la top-modèle aurait assisté au concert et qu’ils se seraient retrouvé en coulisses... Cependant, la mannequin, toujours en couple avec Nikolai von Bismark, est ressortie seule du théâtre.

L’issue du procès-fleuve qui oppose Johnny Depp et Amber Heard est attendue cette semaine... si le jury arrive à se mettre d'accord sur un verdict à l'unanimité.