La nouvelle section spécialisée en violence conjugale est très sollicitée

130 cas de violence conjugale ont été réglés en huit mois par la nouvelle section spécialisée du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Près d'un crime contre la personne sur quatre commis dans la métropole est lié à ce fléau.

Cependant, même si les 11 policiers ont réglé des dossiers jugés plus urgents, les plaintes continuent d’augmenter dans les différents corps policiers et dans les Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel.

Au total, c’est 5318 personnes qui ont porté plainte pour violences conjugales.

Le SPVM précise que les dossiers de violences conjugales prennent beaucoup plus de temps pour réaliser un portrait de la situation.

«Quand on rencontre nos victimes, cela peut prendre jusqu’à 3h30 parce qu’en violence conjugale il y a l’événement qui est important, mais il y a tout le contexte. Et c’est ça qui peut durer 3h30 parce que cela a duré 20 ans. On a des cas d’étranglement. On essaie de prendre les dossiers qui sont les plus sensibles», explique la commandante de la section spécialisée en violence conjugale, Anouk St-Onge.

D’ailleurs, le SPVM est en train d’organiser une formation pour environ 2500 policiers qui pourront apprendre un meilleur vocabulaire lors de leurs interventions.