Le nationalisme de la CAQ peut aider la souveraineté, selon Lisette Lapointe

Le nationalisme du gouvernement Legault peut stimuler la flamme indépendantiste des Québécois, estime la veuve de l’ex-premier ministre Jacques Parizeau, dont la statue était dévoilée aujourd’hui.

«Je pense que oui. Je vois du très bon là-dedans», a déclaré Lisette Lapointe lorsque questionnée sur le sujet. Elle croit que «ce regain d’intérêt pour la culture québécoise» sous le gouvernement Legault est bénéfique pour le mouvement souverainiste.

«Je le souhaite, en tout cas», dit-elle.

Elle-même ancienne députée péquiste, Mme Lapointe salue le travail de son ancien collègue avec qui elle a siégé sur les banquettes du Parti québécois. «Je pense que, depuis que monsieur Legault est en poste, il y a une vigueur nouvelle chez les francophones qui se disent : oui, notre langue c’est important. Alors, pour nous qui voulons protéger notre langue et notre culture, je pense que ça va bien. Je ne dis pas que tout est parfait, il n’y a rien de parfait dans la vie. Mais est-ce qu’il y aura un succès à Ottawa...», a-t-elle ajouté sans préciser sa pensée.

Mme Lapointe avait d’ailleurs un message dans le discours qu’elle a livré peu après le dévoilement de la statue de son conjoint. «N’ayez pas peur de vos rêves, disait-il. Le sien était immense, le plus grand des rêves : faire du Québec, un pays. Et il a bien failli le réaliser», a conclu la veuve de M. Parizeau, à quelques pas du premier ministre et des autres dignitaires.

Le PQ, le bon véhicule?

L’ex-premier ministre Lucien Bouchard estime également que la souveraineté est toujours la voie à suivre pour le Québec. «C’est encore pour moi une nécessité, mais qui pour le moment doit être revue, peut-être transformée en d’autres projets. Peut-être qu’il y aura d’autres véhicules pour la réaliser», dit-il.

M. Bouchard a eu des propos pessimistes pour son ancienne formation. «C’est vrai qu’il a eu un parti qui a été identifié à la souveraineté du Québec, qui a fait un long parcours, à qui on doit beaucoup, parce qu’il a enrichi la souveraineté – les gens qui ont géré le Québec sous le pavillon souverainiste n’ont pas seulement fait des rêves –, mais seulement les véhicules en politique, ça peut se remplacer. Ce sont des véhicules, ça dure le temps que ça rend service, tant que les gens l’acceptent, le veulent», a-t-il déclaré.

Gains difficiles à Ottawa

Mais l’approche du premier ministre François Legault, qui souhaite notamment obtenir d’Ottawa tous les pouvoirs en immigration, risque de heurter un mur, selon Lucien Bouchard. «Ça ne se fera pas avec l’agrément d’Ottawa», dit celui a également été ministre conservateur sous Brian Mulroney avant de fonder le Bloc québécois.

«ll ne faut jamais compter sur Ottawa pour concéder au Québec des pouvoirs qu’il souhaite et qui nous sont nécessaires, a-t-il ajouté. Il faut que ça vienne d’une pression politique, d’un mouvement politique de base, collectif, comme ça l’a été longtemps. Ça l’est moins maintenant, faut le constater.»

M. Bouchard estime tout de même que le contrôle de l’immigration est «d’une importance cruciale». Le Québec a déjà obtenu des gains dans ce domaine et «il faut continuer».

