L’Estrie n’est plus parmi les destinations de choix

Le nouveau sondage dévoilé aujourd’hui par CAA Québec confirme que l’Estrie glisse à la 6e place des endroits de vacances envisagés par les Québécois.

L’an dernier, 15 % des Québécois souhaitaient venir visiter les Cantons-de-l’Est. Cette année, ce nombre a baissé de 2 %, glissant de la 3e à la 6e place du classement.

«Ce n’est pas inquiétant, surtout avec les échos positifs que nous avons présentement de nos entreprises touristiques», a rassuré la directrice générale à Tourisme Cantons-de-l’Est, Anne Langevin.

«Les réservations vont bon train. On a de bons échos de nos entreprises touristiques. On se questionnait sur l’impact du prix à la pompe. Les gens avaient peut-être déjà réserver leurs vacances d’avance, de là à changer les plans, je ne pense pas que les gens auraient annulé. Par contre, dans le choix des activités, il va peut-être y avoir des différences», a-t-elle ajouté.

Les Québécois vont tout de même continuer de profiter du territoire, alors que 45 % d’entre eux souhaitent rester dans la province. Selon le sondage, 10 % des répondants choisiront les États-Unis comme destination de voyage, où plusieurs Estriens risquent de prendre la route.

En raison de la pandémie, les deux dernières années ont été contraignantes pour les voyageurs. De ce fait, près de 67 % des sondés prendront des vacances à l’extérieur cette année.

Le prix de l’essence ne semble pas affecter les déplacements des touristes, alors que le moyen de déplacement le plus utilisé est l’automobile à 69 %. Aussi, 15 % des répondants ont opté pour l’avion comme moyen de transport, une hausse de 10 points par rapport à l’an dernier.

Le sondage a été mené en ligne entre le 29 avril et le 5 mai 2022 par la firme Léger pour le compte de CAA-Québec, auprès de 1000 répondants âgés de 18 ans et plus.